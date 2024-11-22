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蔡英文出席多倫多僑界午宴 籲大家繼續為台灣打拚

中央社／ 多倫多21日專電
多倫多僑界在萬錦市希爾頓飯店以午宴款待首度來訪的前總統蔡英文。（卸任總統辦公室提供）中央社
多倫多僑界在萬錦市希爾頓飯店以午宴款待首度來訪的前總統蔡英文。（卸任總統辦公室提供）中央社

前總統蔡英文昨晚抵達加拿大，今天出席多倫多僑界歡迎午宴，感謝僑胞讓台灣走向世界腳步更堅定、走得更遠。代表僑界致歡迎詞的黃煌裕僑務委員則說：「這是有史以來第一次有中華民國前任總統來探視多倫多僑胞，是一次創造歷史的訪問。」

蔡英文在致詞時首先向全場近百位台灣僑民表示，過去當總統的時候，大多是用錄影方式祝賀僑界活動圓滿順利，「今天終於到了多倫多和大家相聚，要在此親自向大家說聲謝謝，感謝大家在我執政8年對政府的支持，也一直在為台灣打拚，讓台灣在加拿大、在世界得到肯定」。

蔡英文說，加拿大的台灣人一直以來都非常團結熱心，發揮在當地影響力，讓更多人關注台灣這幾年的進步與發展。像是今年5月僑界在多倫多市中心舉辦活動，支持台灣參加世界衛生大會（WHA），便受到當地媒體關注，讓更多人看見，台灣在醫療公衛上的貢獻。

同樣出席僑宴的駐加代表曾厚仁致詞時，提到了一個有關蔡英文接見外賓時令他印象至深的小故事；當外賓問道，台灣成功抗疫的秘訣為何？蔡英文的答復是：「政府與人民之間的良好溝通」。

蔡英文指出，正如曾大使所說，台灣在疫情期間的表現令人佩服，關鍵在政府與人民的溝通，然而更重要的是，「人民願意被溝通，人民也願意跟政府一起度過最具挑戰性的時刻」。在這次疫情後，她「對台灣人民非常有信心，台灣的處境再艱難，台灣人民都可以一起度過」。

前總統蔡英文昨晚抵達加拿大，在多倫多出席僑界歡迎午宴上致詞。中央社
前總統蔡英文昨晚抵達加拿大，在多倫多出席僑界歡迎午宴上致詞。中央社

蔡英文表示，過去這幾年，全世界對台灣的重視有目共睹，尤其可以感受到，台灣跟加拿大的關係大幅提升。其中多倫多僑界在聲援台灣加入聯合國，還有跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等活動，都非常有創意；也和好幾位加拿大的國會議員合作，舉辦論壇、座談會等。她相信這些努力，都讓台灣走向世界的腳步，更加堅定、也走得更遠。

針對CPTPP，蔡英文表示，現在的台灣不僅是全球第21大經濟體，也在全球供應鏈扮演關鍵角色。因此，台灣加入CPTPP，就能夠和更多國家，共同為區域的繁榮發展貢獻心力。台灣也已經做好準備，包括完善國內法規，來遵守高標準的國際經貿規範。

她希望僑界繼續發揮影響力，讓更多國家支持台灣加入CPTPP，一起為區域、為世界創造更大成長及繁榮，加拿大即將扮演非常重要的角色，也要請僑界「繼續忙碌」。

蔡英文說，未來不論是辛苦的代表處及辦事處或是僑界鄉親朋友，大家都要繼續在各自崗位上繼續為台灣來打拚，讓台加情誼持續深化、促進更密切合作。大家繼續為台灣打拚，也要一起為現在的政府加油；「相信未來台灣還有很多事要做，也希望在台灣走向更好未來的道路上，有大家一起；台灣，也會繼續走向世界」。

蔡英文此行是應「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum, HISF）邀請，出席22日至24日在哈利法克斯市舉辦的2024HISF年會，並將發表專題演說。

加拿大 多倫多 蔡英文

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