公務員之死燒起職場霸凌MeToo 他預言「史上最嚴重的民怒潰堤」

勞動部公務員職場霸凌死亡案延燒，近日爆出多起公務員霸凌MeToo案。資深音樂人許常德在臉書「許常德的地下手記」發文表示，官僚、霸凌、包庇，帶來的死亡交叉線，會是史上最嚴重的民怒潰堤。從立院質詢，大眾親眼目睹什麼是令人徹底絕望的官僚推卸包庇，誰會相信勞動部有保護勞工的心？

許常德表示，第一份的調查報告就是告訴大家，「醒醒吧，跟勞動部申訴，不如跟媒體，不如靠自己的一條命，不是嗎？」一個人會走上絕路，不是一時的衝動，是一長段時間的折磨之後。說監視器只有15天，「不會去看他每天出門的沿路錄影嗎？」交給這些官官相護問什麼都不知道的部長調查，就是等同讓民怨繼續燃燒，不過這也是允許這樣的部長繼續這麼幹的應付代價而已。

許常德表示，勞動部可能是認為大家爆料的內容不夠多，以為大家為了保住工作是不敢冒險的，「職場霸凌me too，這次會很難平息」。

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