蔡英文抵加拿大 首站造訪台灣美食超市Maeli Market

前總統蔡英文昨晚風塵僕僕自台灣飛抵多倫多，今天上午造訪的第一個在地行程就是加拿大最大台灣食品進口公司國華超市子公司、台灣美食超市Maeli Market。

國華台灣食品公司在加拿大經營迄今屆滿30年，是加拿大台灣食品進口的金字招牌。Maeli Market在4年前由國華董事長周怡華的大女兒鍾孟舒一手草創和打理，在加拿大是個極其獨特的存在。

蔡英文在輕鬆愉快的氣氛中，隨著周怡華和鍾孟舒的腳步、聆聽和了解Maeli Market的設計理念以及國華在加拿大成立30年的努力。

店裡陳列的各式台灣食品和相關產品，從料理食材到菜刀、香皂、泡麵、冷凍食品，蔡英文一邊參觀一邊與周怡華母女閒談，還坐下來好好試吃了店內用台灣米特製的鹹酥雞手捲、黑豆茶、台灣有機桂竹筍沙拉。

當鍾孟舒展示店內專門為客戶準備的台式茄芷袋時，蔡英文眼睛一亮地說：「這袋子真的很好用！也可以拿來裝貓。」愛貓之情溢於言表。

結束參訪前，蔡英文說：「真是一間很漂亮的店。」

Maeli Market創店伊始，即矢志以「體驗店」模式面向加拿大各族裔，而非單純主攻華人客群。整間店面裝潢陳設充滿巧思，處處注入台灣元素，亮麗美觀，一改當地人對亞洲超市的看法。

開張迄今，Maeli Market除了不斷擴大店內銷售的台灣進口產品品項，也時時推陳出新，結合來自台灣特有食材，持續推出各式台式現做美食，創造賣點和買氣。

鍾孟舒向中央社表示，Maeli Market從來就沒有把自己定位為一般超市，而是想要讓前來Maeli客人，從飲食到採購經驗，方方面面地體驗到台灣的人情和文化。

鍾孟舒說，目前該店客群7成是華人，3成是其他族裔人士，許多沒有去過台灣的客人都會告訴她，來了Maeli，會讓他們生起「想要造訪台灣」的念頭。

如今Maeli獲得蔡英文青睞光臨，鍾孟舒說，她感到很榮幸也很開心；但她也坦承迎接蔡英文到訪，對事事求好的她來說是「很大的挑戰」。如何讓小英總統在短短幾十分鐘內，感受到Maeli運用國華進口台灣食材、呈現加拿大多元文化特質的用心和努力，是她和母親周怡華念茲在茲的考驗。

周怡華則感性地說：「蔡總統能來參觀，真的是很大的鼓勵和信心。這是我在加拿大30年來，第一次有台灣總統過來這裡！」

蔡英文此行是應「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum, HISF）的邀請，出席22日至24日在哈利法克斯市舉辦的2024HISF年會，並將發表專題演說，向國際社會傳達台灣人民堅定守護民主、自由的努力與信念，台灣也將持續與國際社會合作，為全球的穩定與繁榮貢獻力量。

在結束21日上午行程後，蔡英文隨即參加多倫多僑界聯合舉辦的歡迎午宴並簡短致詞。當晚蔡英文還將出席一場不對外公開的加國政學界晚宴。