余天暗示想掌公視？文化部：無法干預

民進黨前立委余天近來接受知名主持人鄭弘儀訪問時透露，民進黨欠他太多，曾答應要給華視或公視董事長，最後什麼都沒有，僅國策顧問一職，讓他感嘆政治很現實。李遠昨赴立院教委會被問及此事，強調公視董事長是由董事互選，「不是我要給誰就給誰」、文化部「一點都沒辦法干預」。

立委洪孟楷質疑，公視董事長胡元輝任期到明年，余天此時跳出來講這個話，「是不是暗示希望爭取這個位置」？公視董事長可以拿來做人事酬庸嗎？

李遠回應，公視董事由立院按政黨比例推派人選組成審查委員會選出，修法前要四分之三的委員同意才能成為董事，現下修為三分之二同意門檻。產生董事後，再由董事互選出董事長。依經驗，選董事長時「會跳出好多人來搶這個位置」，最終董事投票產生董事長，文化部「一點都沒辦法干預」。

國民黨立委柯志恩日前揭露公視與華視共同投資AI新創與活動執行公司三千萬元，多位立委質疑，公視本業都做不好，卻在連年虧損之餘，還要進行非本業投資，是否是為了安插高薪人事？

公視董事長胡元輝表示，投資此計畫是為了公廣集團數位轉型，不能因為虧損而停止往前走。