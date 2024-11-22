綠反對選罷法加嚴 藍批昨是今非

立法院長韓國瑜日前針對加嚴罷免連署門檻的選罷法修正草案完成協商，今日國民黨團可透過變更議程方式，闖關選罷法，藍綠都祭出甲級動員令，嚴陣以待。國民黨立院黨團書記長林思銘表示，選罷法是否闖關，由今早黨團大會決定；民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，藍營主張扼殺人民基本權利，將反對到底。

國民黨團所提的選罷法部分條文修正草案，目前有「加嚴連署方式」與「提高連署門檻」兩大版本，被形容為阻擋罷免潮的雙防火牆。據了解，藍營內部對兩者脫勾處理或掛勾處理仍無共識，而今日院會時間緊湊，也不見得能變更議程闖關加嚴罷免連署門檻的選罷法修正案。

國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，不確定選罷法今天是否闖關，因為有學生輔導法修正案等重要法案要處理，須視狀況而定。民進黨立委洪申翰則說，民進黨將全力阻止國民黨提高罷免門檻，尤其反對罷免連署需附上身分證的提案，因為這樣的作法可能會讓公民擔心個資外洩，不敢參與連署，最終達到藍白陣營嚇阻罷免目的。

民進黨中央與國民黨中央昨日也為此隔空交火。民進黨發言人吳崢表示，國民黨不僅要加嚴連署要求，還進一步提出罷免票數須超過上次當選票數的跨時間比對法，這種設計在民主國家極其罕見，無疑是築起罷免高牆，讓藍白立委可高枕無憂推動任何法案，不用擔心民意反彈。

國民黨文傳會則回擊指出，民進黨立委過去也曾提案要提高罷免門檻，包括民進黨立委郭國文、湯蕙禎、賴瑞隆在二○二二年都認為同意罷免的得票應多於被罷免人的原始當選票數，如今民進黨為了政治利益，反對過去自己的立場，根本昨是今非，自己打臉自己。