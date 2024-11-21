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民進黨國務青提案競賽 林右昌：帶動年輕人思辨公共議題

中央社／ 台北21日電
民進黨秘書長林右昌（右）。聯合報系記者邱瑞杰／攝影
民進黨秘書長林右昌（右）。聯合報系記者邱瑞杰／攝影

民進黨青年部今天舉辦「2024國務青提案競賽：青年究極龍年篇」成果分享會，民進黨秘書長林右昌說，民進黨在政策上可以帶動更多年輕人，一起思辨關注公共議題，讓黨內討論有青年的聲音。

民進黨晚間發布新聞稿表示，青年部今天舉辦「2024國務青提案競賽：青年究極龍年篇」成果分享會，林右昌、副秘書長翁世豪、新媒體中心主任阮俊達、青年部代理主任黃聖文出席聆聽國務青提案團隊的成果分享。

黃聖文表示，今年是青年部首度辦理「國務青提案競賽」，希望讓有志參與公共事務的人，能與支持民進黨理念的青年組隊，針對組織拓展、社群經營、政策議題，透過青年創新思維進行提案。

黃聖文說，提案團隊經過初審、複審後，共錄取8組，分別是組織拓展4組：建立地方黨部青年活動指南、青年政策思辯工作坊、花東青年議題經營、客家青年文化與傳承；社群經營2組：性別議題Podcast、政治人物趣味運動小遊戲；政策議題2組：台中西屯都市訪調計畫、新住民二代議題與探討。

阮俊達提到，國務青是民進黨很重要的創新來源，無論是組織、社群還是政策，都貢獻許多創新想法。但大家在執行提案過程中，一定都發現現實和理想差距滿大，期許大家未來除了繼續發揮創意，讓理想更接近現實，也要帶著其他懷有熱忱的國務青一起思考，投身公共事務。

翁世豪說，他對今天的執行成果很驚艷，認為可以繼續討論明年是否要延續，甚至優化提案競賽。

林右昌逐一點評各組提案成果，他認為，政治的本質還是人，要從「人」出發。組織上，要在地方上做有效串連，讓民眾覺得民進黨仍是一個年輕政黨；社群上，能有更多貼近年輕人的嘗試；政策上，可以帶動更多年輕人一起思辨、關注公共議題，讓黨內討論有青年的聲音。

林右昌 民進黨 社群 青年

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