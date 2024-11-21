范雲合體鄭運鵬直播 談翁曉玲提案「背後恐有特別的力量」

民進黨立委范雲今晚在個人YouTube頻道「八范雲集」直播，請來民進黨立院黨團前幹事長鄭運鵬，暢聊近期立院攻防。鄭運鵬提及國民黨立委翁曉玲提案修「憲法訴訟法」指出，這屆是翁曉玲第一屆任期，在國民黨內非黨鞭，提案多次脫離國民黨主流，其他藍委還願意跟隨，背後可能有特別的力量，「不一定是中國，但背後一定有原因。」

范雲在直播首先回顧，對鄭運鵬最有印象的，是其擔任民進黨文宣部主任時期「在」怎麼「野」蠻系列文宣，當時讓鄭一戰成名。范雲更向鄭運鵬展示網友復刻的「2024版在怎麼野蠻」說，此文宣堪稱經典，甚至沿用至今也很貼切。

鄭運鵬分享，該廣告宣傳後，聽說有國民黨立委在菜市場遇到民眾反應，國民黨杯葛法案影響民生，自己才當時發現該廣告起了效果。鄭運鵬回憶，當時很多國民黨立委是聽了民眾反饋，才發現自己簽下的法案所導致的後果。鄭推測，可能當時的國民黨委員拿到同黨提的法案就亂簽，根本也不曉得自己簽過什麼。范雲也表示，和現在的情況一樣。

范雲接著提及，近日藍白兩黨提高罷免門檻、闖關財劃法、癱瘓人民釋憲權情事。鄭運鵬表示，國民黨應是覺得自己短時間不會再執政才會這樣惡搞；范雲表示，此結論和上回民進黨立委沈伯洋上直播時提到，國民黨將這屆當最後一屆在做，看法如出一轍。

鄭運鵬表示，如今情勢與當年扁少數政府時期大不相同。扁政府時期，國民黨認為自己在野黨身分只是短期，因此做事仍會考慮將來。如今，國民黨的作為看起來像放棄日後執政機會，加上中國勢力背後推波助瀾，才開始不顧後患。

對於史上最高罷免門檻之提案，鄭運鵬表示，國民黨可能是真的怕被罷免；范雲指出，民眾黨態度與上一屆相比，立場相較更強硬。鄭運鵬則表達他的擔憂，認為民眾黨有可能因爭取選票，未來政治光譜會走到比國民黨藍，如同當年的新黨。

直播中，鄭運鵬也對民眾黨喊話，呼籲民眾黨政治光譜回到中間，擁有八個席次的民眾黨，更要思考沒有黨主席柯文哲後的未來，而非一直與國民黨起舞。