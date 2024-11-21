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禁售紙菸議題…反菸團體4個字拒挺！陳瑩批：他們拿補助合理嗎

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民團推禁售紙菸董氏基金會認為不切實際，立委陳瑩（左）批評是睜眼說瞎話。圖／取自國會頻道
民團推禁售紙菸董氏基金會認為不切實際，立委陳瑩（左）批評是睜眼說瞎話。圖／取自國會頻道

民進黨立委陳瑩今天在立法院質詢衛福部長邱泰源時表示，有婦幼團體欲推動全面禁售紙菸直接消滅二手菸害，但長期推動戒菸的董氏基金會菸害防制中心主任林清麗，居然宣稱禁售紙菸是「不切實際」的做法，這是是睜眼說瞎話，這樣的團體年年拿菸害防制的補助合理嗎？

陳瑩指出，戒菸團體還說現在青少年沒什麼在抽紙菸了，但衛福部最新數據顯示，現在青少年抽紙菸的比例仍然高達7.2%，換算人數是4萬100人，「反菸的變成力挺紙菸，難道背後有何不可告人的祕密嗎？」

陳瑩接著拿出一份最近網路媒體民調數據指出，在百億癌症基金的財源籌措方面，有聲音建議政府開徵糖捐、酒捐、調高證券交易稅等稅捐，絕大多數參與即時投票的民眾均表反對，不同意票高達6294票，在該題整體投票數佔96.3%。相較於可能增加民眾生活負擔的加稅構想，有高達98.7%的投票民眾認為加熱菸在菸害防制法修正通過後已經合法，政府應立即開徵加熱菸的菸捐菸稅

陳瑩說，這才是緊急支援健保財務最直接的方式，而不是放任走私猖獗，讓百億菸捐稅流失；這筆稅收依照查獲走私加熱菸的比例就有百億元規模，依法上市的菸稅只會更多，對健保財源非常重要。

陳瑩表示，加熱菸已修法通過，但卡在國健署無限拖延的健康風險評估，造成走私猖獗、百億菸捐稅流失，政府應加速核准加熱菸上市立即開徵菸捐菸稅，才是最快可以挹注健保財源的方式，民調也已凸顯民眾不滿政府坐視百億元加熱菸稅捐因無法上市，造成走私橫行、稅捐流失，還想加稅補充健保跟全民要錢，變成坐在黃金堆的乞丐。

加熱菸 菸稅 陳瑩

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