中正紀念堂轉型 卓榮泰：應納更多台灣民主化意涵

行政院長卓榮泰今天主持「行政院推動轉型正義會報」時指出，為讓中正紀念堂空間轉型賦予更多台灣民主化的內涵意義，相關展覽應納入多元主題，如曾發生在自由廣場的野百合、反核運動，以及勞工、族群、性別等議題。

卓榮泰今天主持「行政院推動轉型正義會報」第5次會議，這也是第2屆委員首次參與會報。

行政院晚間透過新聞稿指出，卓榮泰致詞時說，感謝首屆委員協助政府完成多項工作，包含成立財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會、將不義遺址保存條例草案函請立法院審議，以及威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例修正草案也正朝法制化方向前進。

針對中正紀念堂轉型規劃，卓榮泰指出，中正紀念堂所辦理的各項展覽活動，除民主、人權等主題外，應納入更多元展示主題，例如曾發生在自由廣場的野百合、反核、野草莓等各種社會運動，還有勞工、族群、性別等議題，為整體園區的空間轉型，賦予更多台灣民主化的內涵意義。

卓榮泰也請「中正紀念堂轉型推動專案小組」參考促轉會任務總結報告內容，研議中正紀念堂中長期轉型規劃，並於下次會報提案討論。

其餘各項轉型正義政策項目，關於「政治檔案條例修正施行情形」，卓榮泰表示，肯定國安單位與國防部秉持開放心態完成檢討，但後續應儘速將相關檔案移轉國發會檔案管理局，加速開放應用；至於監控類檔案的開放應用，則請國發會整合相關部會資源，儘可能協助當事人取得檔案、解讀檔案，並修復創傷。

法務部尚在研擬「加害者識別及處置專法」草案，卓榮泰會中要求，法務部應儘速釐清爭議、多溝通，以利研提專法草案送院審議；他也提醒國發會，應規劃運用促轉基金結合公私協力的機制，並設置公私協力平台，結合公民社會力量，持續推動轉型正義。

對於會報未來執行方向，卓榮泰說，他對會報有兩項期許，一是請部會積極參考促轉會任務總結報告研究成果，提升工作推動效率，逐步實現轉型正義；其次，請各單位主動提報在推動過程所遭遇的困難，共同集思廣益，尋求妥適解方。

他也說，轉型正義是落實「公義永續的台灣、民主和平的台灣」國政願景的關鍵基石，也是承擔民主前輩的期許，以及台灣社會對歷史與民主化進程的各項期待，不只是政府的法定任務，更是民主、公義的基礎，行政團隊將繼續推動轉型正義工作，落實總統賴清德揭示「公義永續的台灣、民主和平的台灣」國政願景。