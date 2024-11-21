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巴西附和中國一中原則 我提醒小心北京的一大陰謀

中央社／ 台北21日電
中國國家主席習近平（左）與巴西總統魯拉舉行會談。圖／取自中國外交部官網
中國國家主席習近平（左）與巴西總統魯拉舉行會談。圖／取自中國外交部官網

中國國家主席習近平巴西總統魯拉舉行會談，並發表聯合聲明提及「一中原則」。外交部今天譴責此為「貶損台灣主權的不實論述」，並呼籲巴西政府認清中國一帶一路倡議暗藏的惡意圖謀，勿再附和中方謬論。

在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行的G20峰會於19日結束，新華社報導，習近平當天下午抵達巴西利亞進行國是訪問，魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）與習近平20日於總統官邸舉行會談，會後簽署並發表「中華人民共和國和巴西聯邦共和國關於攜手建構更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體的聯合聲明」，提及「一個中國原則」及「台灣是中國領土不可分割的一部分」。

對此，外交部晚間透過新聞稿駁斥該聲明為「貶損台灣主權的不實論述」，表達嚴正抗議並予以譴責。

外交部重申，中華民國（台灣）是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國從未統治過台灣一天，這是舉世皆知的客觀事實。台灣是積極捍衛民主體制及尊重人權法治的現代民主國家，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。

外交部指出，巴西作為追求自由、民主、人權與法治等普世價值的國家，外交部呼籲巴西政府應認清中國推動一帶一路倡議所暗藏的惡意圖謀，勿再附和中方所謂「一中原則」謬論，惡意貶抑台灣主權，淪為威權中國企圖危害區域和平穩定的幫凶。

外交部也重申台灣人民捍衛民主自由價值的堅定意志，並呼籲國際社會對於中國片面破壞兩岸關係和平穩定的行徑共同予以譴責。

外交部 巴西 習近平

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