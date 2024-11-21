藍22日闖關選罷法？王鴻薇心中還卡著兩件事…

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聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

國民黨立院黨團擬於明日立法院會，提案變更議程，讓加嚴連署規定的「選罷法」修正草案闖關三讀通過。不過國民黨團首席副書記長王鴻薇說，不確定「選罷法」修正草案明天是否闖關，首先，「學生輔導法」修正案等要處理，再來，明日院會只有半天時間，所以必須須視情況而定。

立院內政委員會昨日為審「選罷法」修正草案，爆發藍綠衝突，其中國民黨立委許宇甄版本要提高罷免門檻，罷免同意票須高於當選票數，與明日可能闖關的「選罷法」修正草案不同。據了解，所謂提高罷免門檻的選罷法版本，是否會在明日立法院報告事項中，被抽出逕付二讀？有藍營人士表示，因民眾黨不同意該案，若民眾黨表決時投下反對票，國民黨亦是功虧一簣，因此不可能逕付二讀，在委員會裡討論、處理為佳，至於何時再排案？尚未確定。

國民黨立委李彥秀表示，對於罷免連署加嚴，杜絕幽靈連署，在野黨立委有相當的共識，這是健全罷免制度的嚴謹性，民進黨委員也一體適用，「不少民進黨委員私下也認同這樣的概念」，甚至先前也有綠營委員提出相關的版本。昨天朝野協商無法達成共識，由於草案已經超過一個月的冷凍期，在野黨不排除在明天日院會中提出變更議程案來處理。

李彥秀指出，至於提高罷免門檻的選罷法修正草案，案子目前還在委員會，國民黨內部以及與民眾黨之間都還需要討論，取得共識，才有通過的可能；也要注意社會的觀感，避免被綠營惡意操作。

李彥秀強調，不論是「連署加嚴」或是「提高門檻」，明早院會前，國民黨團大會會進行充分的討論，才會有更明確的修法方向以及攻防戰略。

國民黨 罷免 選罷法

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