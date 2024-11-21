快訊

北分署霸凌案沸沸揚揚…傳謝宜容昨已失聯 勞部：她明不會出面道歉

12強賽／小園海斗雙響砲、狂攻7打點 日本狂電美國奪6連勝

國際刑事法院宣布了！正式對以色列總理、哈瑪斯首腦發逮捕令

外交部次長：盼在烏國設代表處 但不涉軍援

中央社／ 柏林20日綜合外電報導
外交部政務次長吳志中21日表示，期盼未來能在烏克蘭設立代表處。圖／聯合報系資料照片
外交部政務次長吳志中21日表示，期盼未來能在烏克蘭設立代表處。圖／聯合報系資料照片

外交部政務次長吳志中今天在柏林參訪接受路透訪問時表示，軍援烏克蘭「過於敏感」，台灣不會涉入，但期盼未來能在烏克蘭設立代表處。

今年8月才卸下駐法代表身分、出任外交部政務次長的吳志中表示，台灣的目標是盡可能結交更多友人。

吳志中說：「由於中國與俄羅斯合作，而俄羅斯持續對烏克蘭作戰，烏克蘭即便得到台灣的支持，也會同時感受到來自中國的敵意，因此烏克蘭對於烏台關係非常謹慎。」

「烏克蘭內部擔心激怒中國恐導致中俄更緊密的合作、進而加大對烏克蘭的軍事施壓。」

中國始終未譴責俄羅斯全面入侵烏克蘭，去年提出了一份12點文件，列出了結束俄烏戰爭的一般原則，但未提出具體建議。中國並未出席今年稍早在瑞士舉行的「烏克蘭和平峰會」。

吳志中表示，台灣目前透過烏克蘭的鄰國來發展和烏克蘭的關係，並且對烏克蘭提供人道援助。「然而，軍事援助仍然太過敏感，所以我不認為我們會致力與烏克蘭在安全裝備方面合作。」

國防部長顧立雄上週在被詢及除役的鷹式飛彈是否援烏時表示，鷹式飛彈依照汰除的規定來做處理；而屬於美式的裝備，如果美方有要求國軍移轉回美，則再由美國自行決定應該如何處理。

俄羅斯 吳志中 烏克蘭

延伸閱讀

午宴丹麥議員訪團 吳志中：盼持續關注陸對台威脅

顧立雄：研議提高志願役加給 1個月內提調整方向

否認對美軍購4800億 顧立雄：國防部沒提清單

4800億對美軍購？顧立雄：符合作戰需求都會提出

相關新聞

余天暗示爭取公視董事長？李遠：不是我要給誰就給誰

前民進黨立委余天近來接受鄭弘儀訪問大爆猛料，認為民進黨欠他太多，曾答應要給華視董事長以及基金會職位，最後什麼都沒有，僅國...

藍22日闖關選罷法？王鴻薇心中還卡著兩件事…

傳國民黨立院黨團擬於明日立法院會，提案變更議程，讓加嚴連署規定的「選罷法」修正草案闖關三讀通過。不過國民黨團首席副書記長...

外交部次長：盼在烏國設代表處 但不涉軍援

外交部政務次長吳志中今天在柏林參訪接受路透訪問時表示，軍援烏克蘭「過於敏感」，台灣不會涉入，但期盼未來能在烏克蘭設立代表...

青年百億海外圓夢114年起跑 總統邀新世代踴躍報名

「青年百億海外圓夢基金計畫」明年啟動，總統府發言人郭雅慧今天表示，總統賴清德不只期盼全國有夢想的青年積極參與，更力邀新世...

調查局也爆霸凌？當事人前竹市調查站主任回應了

勞動部勞動力發展署北分署員工遭長官霸凌輕生，政院檢討各部會職場霸凌事件，立委徐巧芯今在立法院質詢時表示，曾有霸凌紀錄的調...

衛福部3司長也涉霸凌？藍委爆料 邱泰源：一周完成調查

衛福部疾管署在被爆出某組長疑似霸凌案件後，相關事件有如滾雪球般，立委陳昭姿今天指出，除了疾管署組長外，至少還有三名司長涉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。