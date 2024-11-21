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調查局也爆霸凌？當事人前竹市調查站主任回應了

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
調查局前新竹市站主任林維成強調絕無職場霸凌同仁。圖／報系資料照
調查局前新竹市站主任林維成強調絕無職場霸凌同仁。圖／報系資料照

勞動部勞動力發展署北分署員工遭長官霸凌輕生，政院檢討各部會職場霸凌事件，立委徐巧芯今在立法院質詢時表示，曾有霸凌紀錄的調查局前新竹市調站主任林維成，被調離主管職後至今仍有霸凌行為，卻還被圈選為輔導員，傳出要高升副處長，請法務部長鄭銘謙重啟調查。當事人林維成回應，他從未辱罵或對同仁有人身攻擊，如能舉出具體事證，他絕對願意道歉。

林維成指出，他在調查局任職30年，從未拿過乙等考績，他對調查局付出很多心力，不僅功獎破百，還記過大功，尤其在企業肅貪與營業秘密上，付出非常多心力，他在新竹市站期間，因發站內有些問題，所以要求必須改革，或許這樣得罪一些人，他對工作確實有要求，但沒有網路傳聞的霸凌。

林維成說，除了公務合理要求外，他從未對同仁有任何辱罵、三字經或人身攻擊，所謂「霸凌」意指為何？他平常保持男女分際，不可能有性騷擾事件，至於立委指他被圈選輔導員，根本與事實不符，他早在多年前就當過輔導員，何來「圈選」之說。

徐巧芯指稱，早在2022年，林維成就把與前新竹市長林智堅有論文抄襲糾紛的調查官余正煌考績打乙等，林維成對此表示，在林智堅事件上並無霸凌余正煌，他被記過調職之後，余正煌還關心過他的處境，他與余正煌從未交惡，兩人迄今都是好同事。

林維成強調，他調往航業處之後已非主管，既然非主管，就沒有權利與決行核定考績，如此又怎能霸凌同事？他因勞動部霸凌事件又無端被扯入，只能說感到無奈，如果真有具體霸凌行為，歡迎同仁提出，他絕不閃躲。

調查局回應指出，有關新竹市調查站調查官於111年間，疑遭時任站主任林維成職場霸凌，以及林維成酒後騷擾或辱罵幹部及同仁，並未公布調查結果等情事，此事件該局當年獲悉後積極調查，迅速對林維成不當行為，調派航業處秘書，並作出行政懲處記過一次處分，同時責成駐區督察持續追蹤後續言行。有關林維成將調升副處長一事，純屬網路謠傳。

余正煌 霸凌

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