青年百億海外圓夢114年起跑 總統邀新世代踴躍報名

「青年百億海外圓夢基金計畫」明年啟動，總統府發言人郭雅慧今天表示，總統賴清德不只期盼全國有夢想的青年積極參與，更力邀新世代踴躍報名，除原訂企劃之外，也歡迎學子主動提供政府創意點子或活動企劃，讓政府力助圓夢。

為落實賴總統政見，行政院會今天通過青年百億海外圓夢計畫，讓15歲至30歲青年可以依志向申請自主圓夢提案，或是參加國際組織、智庫見習，補助上限為新台幣200萬元，明年1月起公告徵件。

郭雅慧晚間發布新聞稿表示，執政團隊上任半年即推動落實總統國家希望工程重要政見，也是國家級跨部會合作計畫，總統不只期盼全國有夢想的青年積極參與，更力邀新世代踴躍報名，除了原訂企劃之外，也歡迎學子主動提供政府創意點子或活動企劃，讓政府力助圓夢。

郭雅慧說明，賴總統競選時，在國家希望工程「投資未來世代」政見的重要項目，就是要多元支持青年發展，鼓勵出國學習、實習、參賽，透過不同領域的參與交流，積極開拓國際視野。現在由政府搭建平台，協助年輕人走出國門，進到世界，讓夢想有了行動的開始。

郭雅慧表示，總統鼓勵青年朋友勇敢追求夢想，積極參與國際交流，學習全球化事務，豐富生命旅程，也進一步充實台灣公民社會進步發展的能量，因此呼籲青年朋友踴躍地讓夢想啟航。