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衛福部3司長也涉霸凌？藍委爆料 邱泰源：一周完成調查

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部接連被爆有職場霸凌事件，衛生福利部長邱泰源指示，衛福部次長呂建德會在一周內完成調查，並指示衛福部次長呂建德主持內部調查小組。記者林澔一／攝影
衛福部接連被爆有職場霸凌事件，衛生福利部長邱泰源指示，衛福部次長呂建德會在一周內完成調查，並指示衛福部次長呂建德主持內部調查小組。記者林澔一／攝影

衛福部疾管署在被爆出某組長疑似霸凌案件後，相關事件有如滾雪球般，立委陳昭姿今天指出，除了疾管署組長外，至少還有三名司長涉及霸凌，點名衛福部主任秘書、心理健康司前司長及一位衛福部司長。衛福部長邱泰源承諾，會在一周內完成調查，並指示次長呂建德主持內部調查小組。

上周六先是有人爆料疾管署整備組長是土皇帝，疾管署已展開調查，今天啟動匿名問券調查，將視回復結果針對願意具名的同仁安排由外部專家訪談。

後續陳昭姿再爆，接到陳情指出，劉玉娟在健保署台北業務組任內，就曾涉及霸凌；另有一名網友指稱的心健司前任司長及衛福部某司長，但相關事證還在確認中，不便透露案情細，而她在衛福部高層任職的友人則向她透露，衛福部還有更多人涉案。據了解，某司長為屬於社政領域。

邱泰源說，面對相關霸凌輿論會勇於面對處理，而被爆料、檢舉案件，已指示呂建德主持並成立部內調查小組，盡快於一周內完成已接到投訴案件的調查與釐清工作。

邱泰源呼籲，衛福部各級主管必須以身作則，秉持同理心領導，一定要建立健康的職場文化，確保部內同仁推動國家政策順利推展，避免任何形式的霸凌行為發生，也請各級主管務必注重員工心理健康與工作環境，部內也會提供專業的心理輔導資源，給予員工支持與關懷。

為確保調查過程的公正性與透明性，邱泰源說，調查小組將邀請外部第三方單位，包括法律、心理諮商等專家參與調查，透過調查程序釐清，毋枉毋縱。部內也設置有受理職場霸凌申訴專線電話、傳真及電子信箱等申訴管道，建立健全且安全的申訴機制。

疾管署 衛福部 霸凌

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