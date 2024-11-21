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台美關係升溫！外交部：近3年美在台設辦事處數量大增

中央社／ 台北21日電
外交部北美司長王良玉表示，美國各州政府在台設立24個辦事處，約半數在近3年成立或恢復成立。記者胡經周／攝影
外交部北美司長王良玉表示，美國各州政府在台設立24個辦事處，約半數在近3年成立或恢復成立。記者胡經周／攝影

美國各州政府辦事處協會年度感恩酒會今天舉行，外交部北美司長王良玉表示，美國各州政府在台設立24個辦事處，約半數在近3年成立或恢復成立，顯見台美蓬勃的合作關係。

外交部晚間與美國各州政府辦事處協會（ASOA）合辦「ASOA之夜：24洲際聯誼酒會」，ASOA會長嚴樹芬、外交部北美司長王良玉、美國在台協會（AIT）商務組商務官柯思遠（Christian Kaschil）以及多名政商界人士出席。

王良玉致詞時表示，美國各州政府已在台設立24個辦事處，約半數是在近3年成立或恢復成立，此舉證明台美合作關係活絡；今年也有來自密西根州、德州以及愛達荷州的經貿團來台，這對商業、教育以及文化交流的民間合作至關重要。

王良玉說，在全球供應鏈重組時刻，台美連結穩定擴大，2023年美國成為台灣對外投資首選，占總核備金額近42%，顯見台灣是重要貿易夥伴以及國際合作、建立全球強韌經濟的重要性，外交部期待進一步強化與美方的合作關係。

柯思遠指出，美方致力促進科技合作以及供應鏈整合，這是美方強化雙邊經貿連結的首要工作之一，包含今年9月來台的26家美國無人機公司等數個經貿團，顯示出美方需要更多可信賴的夥伴；藉由強化夥伴關係，才能有安全、強韌的供應鏈。

美國各州政府辦事處協會今年在台成立5個辦事處，分別為紐約州貿易投資駐台灣辦事處、密西根州台灣辦事處、紐澤西亞太中心、德州台灣辦事處以及印第安納州經濟發展廳台灣辦事處，總數為23州及1屬地。

外交部 美國在台協會

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