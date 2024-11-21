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傳郭智輝下令遲交立委索資考績打乙 經部：2件事誤會

中央社／ 台北21日電
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片

勞發署公務員輕生案引發社會關注職場霸凌，媒體報導，經濟部長郭智輝要求國營事業若遲交立委索取的資料，公司考績一律打乙。經濟部回應，首先，郭智輝是要求相關單位需在期限內提交資料，且要求對象是單位主管，並非針對基層，再者，並無考績一律打乙，應是誤解。

經濟部表示，希望尊重國會監督，也必然會保障員工的工作權益。

媒體報導，有群組流出截圖指出，郭智輝針對提供立法院委員會的資料設定繳交期限，相關案件若未獲同意而逾期繳交，公司考績一律打乙，並追究相關人員責任。

對此，經濟部今天回應，立委索資時有要求期限，郭智輝是請各單位人員需依照承諾期限完成資料，因此開會時提出相關的工作要求，對於「公司考績一律打乙」應該是誤解。

經濟部強調，郭智輝要求的對象是各單位主管，不是基層員工，也有說明若員工有不同困難，請國會組人員協助與委員溝通延長期限。

公務員 立法院 經濟部

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