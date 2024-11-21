快訊

張忠謀自傳親揭培養接班人內幕 認劉德音一度欠缺高度

明起轉乾回暖上看28度…這日斷崖式降溫探14度 恐冷到12月初

為愛走天涯！赴緬詐團園區靜宜女大生 傳近日「可望返台」

聽新聞
0:00 / 0:00

連警察都偷拍女廁！婦團受不了 籲制定反偷拍政策

中央社／ 台北21日電
台北市大安警分局郭姓警員、信義警分局黃姓警員，在派出所女廁裝針孔攝影機偷拍，遭記兩大過免職。圖為台北市政府警察局。圖／聯合報系資料照片
台北市大安警分局郭姓警員、信義警分局黃姓警員，在派出所女廁裝針孔攝影機偷拍，遭記兩大過免職。圖為台北市政府警察局。圖／聯合報系資料照片

北市2警察局派出所有男性警員在女廁安裝針孔攝影機偷拍，後被查出是「創意私房」會員，婦團今天呼籲，政府機關應全面制定反偷拍政策，保障所屬員工及民眾的安全及隱私。

北市大安分局1名郭姓男警涉嫌在派出所女廁安裝針孔攝影機偷拍，被查出是「創意私房」會員遭收押，後信義分局也有同樣案例發生，1名黃姓男警也涉嫌在派出所廁所裝針孔偷拍，被女警發現通報，同樣遭免職。

婦女團體現代婦女基金會今天指出，根據性別平等工作法規定，當雇主知悉性騷擾案件時，應採取立即有效的糾正及補救措施，並且無論被害人申訴或不申訴，都應採取行動因應處理。

現代婦女基金會說，各分局如果知悉職場上發生偷拍事件時就應採取相關措施，主動檢視所屬場所的安全，以保障員警辦公不會再暴露於私密影像外流的風險中，民眾也能安心前往洽公，且無論遭偷拍的員警是否提出申訴，各分局都應就相關事實進行必要釐清、適度調整工作內容或工作場所、告知被害人可主張的權益及各種救濟途徑，並依被害人意願協助提出申訴，提供或轉介相關資源。

現代婦女基金會呼籲，主管機關應主動調查案發警局是否依法採取立即有效的補救措施，若有違反應予以重罰，而被害人若因此受有損害者，也可向雇主求償。

現代婦女基金會也說，此案先前查緝到國小老師涉嫌偷拍，台北市教育局便通令全市國中小必須每月2次定期偵測針孔，並進行不定期抽檢等6大預防措施，而近期又有員警涉案，台北市警察局長才要求所屬機關即刻進行反偷拍偵測。

現代婦女基金會認為，此類偷拍案件已非單一事件，並已嚴重侵害人民隱私，政府部門更不該只是「查到哪裡才偵測到哪裡」，台北市政府早在民國91年就訂定「台北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」，要求公共場所建築物內男女廁所、浴室、更衣室或其他類似設施每月實施反針孔偵測，但遺憾的是至今卻未落實，致使針孔偷拍氾濫難以有效防制。

現代婦女基金會呼籲，中央及地方政府應全面制定並落實執行公共場所反偷拍政策，各級機關針對所屬館場廁所、浴室、更衣間等都應定期或不定期進行針孔偵測，強化人員巡查知能，提升員工防護意識及辨識能力，建立預防機制，以保障所屬員工及民眾的安全及隱私。

偷拍 北市 現代婦女基金會

延伸閱讀

自閉症基金會推廣遲緩兒親職課程有成 再度榮獲「社福界金馬獎」傳善獎肯定

2025蛇年月曆來了 北市財政局送「燙金福字」月曆

清潔工亂丟菸蒂…餘燼燒燬國光客運站女廁 判刑5月

美首位公開跨性別者入國會 眾院議長反對讓「她」用議會女廁

相關新聞

余天暗示爭取公視董事長？李遠：不是我要給誰就給誰

前民進黨立委余天近來接受鄭弘儀訪問大爆猛料，認為民進黨欠他太多，曾答應要給華視董事長以及基金會職位，最後什麼都沒有，僅國...

同列專案輔導 嘉義仁義獲捐款解困…屏東陸興則未回應狀況

教育部今天召開退場審議會，嘉義市私立仁義高中、屏東縣私立陸興高中被認定為專案輔導。仁義高中表示，近期會入帳500萬元暫解...

台美關係升溫！外交部：近3年美在台設辦事處數量大增

美國各州政府辦事處協會年度感恩酒會今天舉行，外交部北美司長王良玉表示，美國各州政府在台設立24個辦事處，約半數在近3年成...

傳郭智輝下令遲交立委索資考績打乙 經部：2件事誤會

勞發署公務員輕生案引發社會關注職場霸凌，媒體報導，經濟部長郭智輝要求國營事業若遲交立委索取的資料，公司考績一律打乙。經濟...

連警察都偷拍女廁！婦團受不了 籲制定反偷拍政策

台北市2警察局派出所有男性警員在女廁安裝針孔攝影機偷拍，後被查出是「創意私房」會員，婦團今天呼籲，政府機關應全面制定反偷...

【重磅快評】何佩珊批文官邪惡 流露民進黨對文官的厭惡

勞動部職場霸凌案延燒，勞動部長何佩珊道歉請辭，行政院長卓榮泰鞠躬道歉，賴清德總統也發文道歉。不過，當賴清德說要全盤檢討中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。