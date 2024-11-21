【重磅快評】何佩珊批文官邪惡 流露民進黨對文官的厭惡

勞動部職場霸凌案延燒，勞動部長何佩珊道歉請辭，行政院長卓榮泰鞠躬道歉，賴清德總統也發文道歉。不過，當賴清德說要全盤檢討中央部門機關、卓榮泰也說要全面清查機關內部時，何佩珊卻說文官體系有「不曾想像過的邪惡」，流露出執政多年的民進黨對文官體系仍有「不曾想像過的厭惡」，當令公務員細思極恐。

何佩珊昨天在立法院哭泣道歉，坦承成績不及格，卻話鋒一轉，反控文官體系。何佩珊說，到勞動部是她首次至行政部門，對龐大的官僚體系陌生，始終抱持戒慎恐懼，也希望與文官發展合作及友善關係，卻忽略文官體系有難以掌控的陋習或惡習，「來自於不曾想像過的邪惡」。

何佩珊也說，文官體制與民主體制有鴻溝及落差，社群網路、媒體政治對文官體制的凌遲及剝削不遑多讓，她想要找出官僚科層體制出了什麼問題才會導致悲劇發生。雖然何佩珊看似在為文官體制的困境尋找答案，實質上卻是在對文官體系落井下石，甚至是為求脫身而不惜汙名化文官體系。

何佩珊首先就切割政務首長與文官體系的關係，霸凌事件來自文官體系的惡習和邪惡，官僚科層體制的平庸與邪惡才是悲劇的根源，不能歸歸咎於政治任命的部長。何佩珊以民主體制自居，貶斥文官體制，把官僚形容成與民主有著巨大鴻溝與落差的落後體系；民主面對官僚，即使戒慎恐懼，也無法抵擋文官體系難以掌控的惡習與不曾想像的邪惡。

何佩珊終於見識到「不曾想像過的邪惡」，現在只差沒向文官體制正式宣戰！不過，民進黨發言人、新北市議員卓冠廷還是幫何佩珊開火了。

卓冠廷以「不曾想像過的邪惡」為題，疼惜何佩珊被文官體制欺騙，指官僚體系讓官員淚崩、請辭，最嚴重的是帶走一條命。他更引新北恩恩案、金山小編過勞死案，怒轟「在台灣要文官體制道歉、認錯，是多麼的困難」。卓冠廷甚至批評侯友宜在恩恩案和板橋幼兒園餵藥案中選擇保護文官體制，誤判情勢，和文官體制一樣沒救。

侯友宜一定沒想到躺著也會中槍，民眾更不會想到要像賴清德那樣對幼兒園餵藥案製造假訊息，踐踏幼教師，才是對情勢的正確判斷，才不會和文官體制一樣沒救。

霸凌部屬的勞動部勞發署北分署長謝宜容是文官，但她很早就追隨陳菊，又獲陳菊愛將許銘春大力提拔，其管理風格也被長期縱容，甚至出事後都有菊系次長等掩護開脫。這次輕生公務員屢被退件的AI就業服務系統，更是謝宜容為迎合卓內閣AI幻想而強迫生成的瞎忙任務，卻成為壓垮生命的最後一根稻草。不過，一旦出事而無法掩護，謝宜容就被切割成為邪惡的文官體制的代表。

任何學校、組織、機關和公司都不容霸凌情事，包括文官體制在內。但當何佩珊和卓冠廷怒批文官體制邪惡，賴清德和卓榮泰又說要全面清查時，卻不免讓人想起幾年前汙名化軍公教警消而後大砍年金的記憶。民進黨對文官體制有著不曾想像過的厭惡，但到底誰更邪惡？