傳朱、侯有裂痕？朱立倫赴新北未與侯友宜同台…市府這樣說

國民黨主席朱立倫今赴新北市府參與公益捐款行程，不過市長侯友宜卻沒出現，市府回應，侯早就安排相關行程，由副市長朱惕之出席。綠營稱今年大選朱侯已生裂痕，如今侯可能為避嫌未到場；藍營則認為行程變更是常態。新聞局長李利貞強調「沒有迴避問題」。

中華民國工商婦女協會今租借新北市府六樓大禮堂，舉辦「好日子愛心大平台」捐贈活動，並邀請朱立倫出席致詞，卻未見地主侯友宜現身。侯今整天未安排公開行程，「老長官」來了，也未出現，兩人關係引發討論。

朱立倫活動前接受媒體聯訪時，面對記者詢問是否會找侯友宜、談2026；他只說「謝謝」。

協會說，有邀請朱立倫、侯友宜2人，是侯後來有事。協會理事長何碧英表示，自己過去擔任工商婦女協會新北總會長時，朱立倫是市長，因此特別挑在新北，也邀請會員們看看當時朱立倫的建設成果；朱也說，現在大家看到的歡樂耶誕城，侯友宜也在此基礎上越做越好。

新北市府說，侯友宜早有預排會議和行程，無法調整，因此請朱惕之代為出席。

國民黨市議員林國春表示，朱侯兩人是老長官、老部屬，外界有時不了解行，現在正值審預算期間，可能有既定行程，之前退警協會邀請侯也未能到場。同黨市議員江怡臻也說，朱侯兩人近期就財劃法等議題也有許多共識，不必因一場活動刻意挑起矛盾。