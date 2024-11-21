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原民改名可列原民符號！身分證並列台語羅馬字拼音？再等等

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部為強化戶政人員專業知能，也將原住民取用傳統姓名文化慣俗等課程內容納入課程。圖／報系資料照
內政部為強化戶政人員專業知能，也將原住民取用傳統姓名文化慣俗等課程內容納入課程。圖／報系資料照

內政部部務會報今通過姓名條例施行細則，增訂台灣原住民族應依「指引」取用傳統姓名，及戶政事務所依「指引」受理原住民族基於文化慣俗改名等作業規範。至於身分證能否並列台語羅馬字拼音，內政部說，涉及台語文化推動、書寫系統、姓名登記等事項，若政策決定，會配合修正。

內政部表示，這次修法主要因應今年5月29日修法公布「姓名條例」增訂原住民名字可單列原住民族文字，及由原住民族委員會調查確認原住民族傳統姓名文化慣俗，再由內政部會同原住民族委員會訂定指引。

內政部指出，這次修正姓名條例施行細則，明定原住民族取用傳統姓名應依指引申報，或以原住民文字登記者，也應使用原住民族語言書寫系統所列文字及符號；另為利實務執行，明定若原住民族依姓名條例第9條第1項第7款基於文化慣俗改名，且指引已明確規範該族的改名文化慣俗，如雅美族依其親隨子名制文化慣俗申請改名，戶政機關得據以審認，當事人不需要提證。

至於其他原住民族確有改名文化慣俗而未列入指引者，應由原住民族委員會或原住民族事務單位出具證明文件。另也將原住民取用傳統姓名文化慣俗等課程內容，納入課程，以強化戶政人員專業知能。

此外，也增訂台灣原住民族傳統姓名變更為漢人姓名申請事項，並配合新修正的姓名條例調整相關文字，如台灣原住民修正為「台灣原住民族」，還有原住民使用的羅馬拼音文字修正為「原住民族文字」。

媒體詢問，有學者希望原住民族文字外，也能並列台灣台語羅馬字拼音（台羅）。戶政司長陳永智表示，台語拼音並不是姓名條例規定使用的文字，是否並列在身分證上，因為涉及台語文化推動、台語書寫系統、姓名登記等事項，需要由國家發展語言法及施行細則所規定的相關權責機關共同研商，如果有政策決定，就會配合修正姓名條例。

原住民 台灣台語 羅馬拼音

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