國土法修正草案完成初審 2條文「喬不攏」保留送協商

立法院內政委員會今初審國土計畫法部分條文修正草案，朝野立委共提出27個修法版本，上路時間從展延2到4年不等。經逐條審查，第8條及第45條保留送黨團協商。內政委員會召委、國民黨立委徐欣瑩表示，27案已併案審查完竣，擬具審查報告，提報院會討論。

內政委員會今逐條審查，其中第45條爭議最大，現行條文「中央主管機關應於本法施行後二年內，公告實施全國國土計畫。直轄市、縣(市)主管機關應於全國國土計畫公告實施後三年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告實施直轄市、縣(市)國土計畫；並於直轄市、縣(市 )國土計畫公告實施後四年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告國土功能分區圖。直轄市、縣(市)主管機關依前項公告國土功能分區圖之日起，區域計畫法不再適用。」

國土署長吳欣修說，「修正版本太多，可以乾脆直接保留送黨團協商，因為大家各自出發點都不同，很難討論。」無黨籍立委高金素梅表示，希望可以將「一併」拿掉，希望可以讓已經準備好的縣市、讓原住民國土正義盡快通過。國民黨立委徐宇甄則說，希望有完整配套措施再上路。

民進黨立委林淑芬說，身為國土計畫法當年推手之一，其實就有考慮到很多合理使用，但無法合法之處，也允許地方政府能特別畫設，不過她認為不要延期，「永無止境下去乾脆提案廢除國土法，但絕對是沒有比較好」，若是像阿里山鄉有需要，就可以制定特別管制規則。

林淑芬認為，既然已經有14縣市交出國土分區圖，就沒必要一定要全部縣市繳交才能上路，可以分批上路，「誰叫你們不繳交，當然就不合法」，支持把「一併」拿掉。民進黨立委黃捷也認為，不該為了沒有繳交的縣市而無法如期實施。

國民黨立委牛煦庭則說，國土署若要解決問題，當然就是不厭其煩一直說明，若送黨團協商就有一個月協商冷凍期，希望部會能利用這時間多去說明，方向更明確，協商時才會有基礎。」