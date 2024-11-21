通過考試就是合格醫師 蘇清泉憂人才流失：不該歧視

國民黨立委蘇清泉今天在立法院質詢「波波醫師」議題表示，今年起國外念醫學不管是九大地區包括美英等國，回國都必須考鑑定，考試合格就該實習，實習通過就是合格醫師，全世界醫學院那麼多不應針對「波波」，導致優秀人才回不來，要求衛福部妥善因應不要擺爛。衛福部長邱泰源回應，修改偏鄉實習內容減少爭議，民眾需要的是照顧，偏鄉需要好醫師。

立法院社會福利及衛生環境委員會審查預算案，邀請相關部會首長專題報告並備詢。蘇清泉曾擔任過中華民國醫師公會全國聯合會理事長，他針對國外醫師議題的質詢衛福部長邱泰源，認為用「波波」這說法帶鄙視及看不起人家，他深不以為然，且這個問題是從前總統馬英九時代到現在都一直延續。

蘇清泉表示，今年起國外念醫學不管是九大地區包括美英等國，回來都須考鑑定考試，這是開倒車，以前在馬英九時代是九大地區回來不用考預試，直接可以考第一階段Part 1，考過後實習一年，再臨床醫學考過OSCE(客觀結構式臨床技能評估)，就可以考Part 2，之後就拿到醫師證書就進入PGY(畢業後醫學訓練)。

蘇清泉說，全世界醫學院那麼多，不能只針對「波波」，以前九大地區時是包括歐盟，舊歐盟時為15個國家後來新歐盟加入波蘭、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、捷克等共25國；但不管新舊歐盟，它是一體的。只要是中華民國國民就要受憲法保障，就算層層關卡，只要考過也有實習就是合格醫師。

蘇清泉質疑，台灣本土醫學院畢業的當然很強，但難道就是世界第一名嗎？自己曾在考選部擔任委員，遇過美國紐約大學牙醫系畢業學生，學歷成績都非常好，想回國卻不讓回來也限制實習，一天到晚講「波波」鄙視還獵巫，本周日又要遊行，應該要持平公正看待此事。

蘇清泉指出，今年起在國外念醫學系回台都要考鑑定，預試很難考，牙醫及格率僅6%。他舉例，屏東里港有位賣牛肉麵老闆娘的女兒去波蘭讀牙醫，根本不是外界所說去波蘭讀書都是有錢人，回來考完part 1還要等實習，現在在賣化妝品，對這些合格等實習的人踐踏污名化，太沒道理。對於在排實習的600多人驚人數據，衛福部應妥善處理，不能擺攔，要解決問題。

邱泰源答詢表示，衛福部會勇於面對解決這些問題，這是政府和專業團體的責任，要提供民眾最好的醫療品質與環境，解決長期紛爭，舊問題用更好更新的方法解決。

蘇清泉表示，國外學醫回國都必須考很難的鑑定考，如此做法會進步或退步不得而知。邱泰源說，美國有國際學程，台灣也一樣，訓練很紮實之後都可考照，及格率8%到10%，50個實習名額還算合理。

蘇清泉表示，美國本土生申請不到當地醫學院，就到加拿大等美國分校就讀再回國實習，比照美國學歷，也有人到波蘭東歐全程英文教學；台灣人也是這樣學習，專業訓練不會差。