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不畏「惡罷」！國民黨：修選罷法基於票票等值理念

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院內政委員會昨排審選罷法修正草案，朝野爆發推擠衝突，致委員會空轉。國民黨今天表示，國民黨提出修法版本並沒更動原本25％的門檻，而是基於票票等值，主張被罷免人的罷免票數要比當初的當選數多，修法內容可受公評。圖／聯合報系資料照片
立法院內政委員會昨排審選罷法修正草案，朝野爆發推擠衝突，致委員會空轉。國民黨今天表示，國民黨提出修法版本並沒更動原本25％的門檻，而是基於票票等值，主張被罷免人的罷免票數要比當初的當選數多，修法內容可受公評。圖／聯合報系資料照片

立法院內政委員會昨排審選罷法修正草案，朝野爆發推擠衝突，致委員會空轉。國民黨今天表示，國民黨提出修法版本並沒更動原本25％的門檻，而是基於票票等值，主張被罷免人的罷免票數要比當初的當選數多，修法內容可受公評。

國民黨表示，如果支持罷免票數低於當初當選的得票數就能被罷免，形同違反票票等值的民主原則，國民黨主張被罷免人的罷免票數要比當初的當選數多，修法內容可受公評。況且目前民意確實感到罷免過於頻繁，民進黨應該迷途知返，思考社會安定發展，放棄杯葛，好好回到內政委員會討論修法。

國民黨強調，如果民進黨持續用惡質的方式，國民黨絕對不畏戰、不懼戰，將號召所有民眾共同捍衛台灣善的力量。

國民黨指出，過去民進黨藉由席次優勢強力推動選罷法過關，造成社會對立撕裂嚴重，讓國家政治動盪，連年都在投票，難道還不夠嗎？罷免不應該變成常態，民進黨以往操作惡意罷免，從社會對立撕裂中，賺取政治紅利，鞏固執政權力，才是將政黨利益放置在國家人民之前。

國民黨提到，大多民眾確實認為目前的罷免案太浮濫，民進黨杯葛修法毫無道理，國民黨提出修法版本並沒更動原本25％的門檻，而是基於票票等值，主張被罷免人的罷免票數要比他當初的當選數多，修法內容可受公評。

國民黨指出，何況民進黨立委過去也曾提案要提高罷免門檻，包括立委郭國文、賴瑞隆、及前立委湯蕙禎在2022年都認為同意罷免的得票應多於被罷免人的原始當選票數，如今民進黨為了政治利益，反對過去自己的立場，根本昨是今非，自己打臉自己。

國民黨 民進黨 罷免

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