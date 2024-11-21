言語霸凌「氣死驗嘸傷」！南市職安處道歉「法令給的權利不夠」

「有員工因被主管言語羞辱壓力過大而心梗猝死，請勞工局能夠徹底了解職場霸凌現象，還給辛苦的勞工一個公道！」台南市勞工局職安處近年來受理職場霸凌投訴成案，超過一半以上是言語霸凌，勞工抱怨「氣死驗嘸傷」，希望主管機關扮演仲裁者，但職安處坦言，比起職場安全檢查，職場霸凌法令給的權利並不夠，「讓勞工失望了」。

不過，對於勞動部傳出職場霸凌導致公務員輕生案，職安處指出，當員工提到工作不堪負荷了，主管就要發覺主動積極介入協調，減輕他的工作量或是找其他人分擔，「主管已經知道員工的處境不去解決還罵他，這就構成霸凌了」 。

職安處受理的案件中，多數員工投訴被主管惡言相向，甚至在公開場合大聲辱罵，用咆哮甚至三字經罵人，職場霸凌的不法侵害涉及有刑法、性平及工作平等法 ，都會移由主管機關處理，像刑法就要向法院提出告訴，有員工申訴因主管言語羞辱壓力過大而心梗猝死，案件是否過勞要由勞保局判定。

職安處也說，職安法著重的是不法侵害的預防， 以宣導輔導及檢查為主，根據勞工申訴內容找對應的窗口，事業單位必須有內部申訴及處理，第一次通知限期改善，否則可依職安法開罰3萬至15萬元。

「就是資方必須訂定一個機制，申訴專線或信箱，有委員會討論處理評斷紛爭等」，公司多半會以委屈專線或心情紓發信箱等，以預防為主，但若因霸凌受到創傷就是回到民事和刑事案件 。

職安處說，會以保護勞工為出發點，勞工透過各種管道申訴都會受理，但「勞工可能感受到案件沒有積極處理」，主要還是立法給的權利沒有那麼大，「沒有權利去仲裁」，有糾紛還要由司法機關或是主政機關處理，但提告職場霸凌舉證很困難，先前成大醫院開刀房體外循環師稱因職場霸凌行為的不滿而傷人，但司法判決也沒有認定是職場霸凌。

另外在執行檢查時，又要考量不能洩露個人資安，因此都是以通案性流程及法規，「在處理上投鼠忌器，若曝光申訴人有時會變成更大的傷害」，也曾有案例是申訴人和被申訴人一起被資方辭職。