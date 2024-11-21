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蔡英文抵達加拿大 台灣鄉親熱情接機

中央社／ 台北21日電
前總統蔡英文（右一）前往加拿大多倫多時在機場揮手致意。記者季相儒／攝影
前總統蔡英文（右一）前往加拿大多倫多時在機場揮手致意。記者季相儒／攝影

前總統蔡英文將出席加拿大「哈利法克斯國際安全論壇」，她今天透過臉書表示，已抵達加拿大，謝謝加拿大的台灣鄉親熱情接待。她並說，會繼續努力加強台灣與國際連結，提升台灣與民主夥伴的關係，讓台灣在國際的舞台上站穩腳步。

蔡英文應「哈利法克斯國際安全論壇」（HalifaxInternational Security Forum, HISF）邀請，前往加拿大，出席在加國東岸的哈利法克斯市舉辦的2024HISF年會，並將於論壇發表專題演說。

蔡英文今天透過臉書表示，已經抵達加拿大，謝謝加拿大的台灣鄉親熱情接待。

蔡英文說，接下來她會與來自世界各地人士互動，就民主發展與區域安全等議題交換意見。也會繼續努力，加強台灣與國際的連結，提升台灣與民主夥伴的關係，讓台灣在國際的舞台上站穩腳步。

蔡英文昨晚出發前也透過臉書提到，「哈利法克斯國際安全論壇」是匯集全球民主國家討論安全議題及強化戰略合作的重要盛會，每年有數十個國家，數百名國防及戰略安全領域專家及政要齊聚一堂，推動民主國家間更緊密的戰略合作，共同應對世界上最緊迫的安全挑戰。

加拿大 舞台 蔡英文

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