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解析卓內閣／滿意度直直落 人事出包頻惹議

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
在野黨立委認為，卓榮泰內閣人事爭議多，因此導致滿意度直直落。圖為郭智輝與卓榮泰。（中央社）
在野黨立委認為，卓榮泰內閣人事爭議多，因此導致滿意度直直落。圖為郭智輝與卓榮泰。（中央社）

台灣民意基金會近日公布民調，閣揆卓榮泰的不滿意度40.8%超過滿意度39.9%，國民黨立委洪孟楷19日質詢時詢問卓不滿度升高原因，卓榮泰坦言政策推動不夠踏實、說明不夠清楚，還有諸多人事紛爭導致。其實，綜觀卓內閣官員上任後多次出包，包括經濟部、勞動部、衛福部、交通部都狀況頻傳，已經影響卓內閣的整體評價。

勞動部霸凌案處理不當

近日延燒最甚的，便是勞動部勞發署員工遭北分署長謝宜容霸凌而輕生案，有基層指出，早在2月就已經投訴到勞動部，但19日公布的調查報告卻說查無紀錄，遭到國民黨立委王育敏質疑勞動部吃案。由於勞動部未第一時間處理，也讓勞動部長何佩珊雖承諾重新調查，但已成為眾矢之的。

經濟部長郭智輝的發言，則常與民進黨政府「非核家園」的目標扞格，且先前還曾提出要在菲律賓設置綠電廠、發電回台灣的說法，引發不分藍綠立委紛紛抨擊下，才改口表示還在研議，「未自己不成熟的言論感到抱歉」等，政府官員與企業家並不同，郭智輝能做多久還在未定之天。

官員發言欠缺考量

此外，行政院在任命台灣金聯董事長呂政璋也引發爭議，前任董事長施俊吉甚至還召開記者會，質疑是因為「擋人財路」而任期未滿就要下台。雖然任命國營事業找自己人很正常，否則執政黨難推行政策，但呂政璋就任3天後就自行宣布請辭，無形間也坐實相關人事案的爭議。

不只人事案，內閣之間也有部會之間紛爭跑上檯面，如衛福部長邱泰源曾透露，總統賴清德因為環境部不給醫院更多減碳資源，打電話罵過環境部長彭啟明。雖然兩人在備詢時，在卓榮泰的協助下握手和解，但官員不經思慮，直接將此事訴諸媒體，也顯得欠缺考量、有不少可議空間。

人事爭議未能說清楚

再者，前交通部長李孟諺因爆發桃色糾紛而下台，由前行政院發言人陳世凱接任，但陳世凱過去只有在台中市議會待過交通委員會，其專業性屢遭在野黨立委質疑。面對滿意度低於不滿意度，卓榮泰在備詢時指出，可能是因為政策推動不夠踏實、說明不夠清楚所致。

卓榮泰表示，部長們都非常認真，但有些人事糾紛一再出現，引起社會討論，又沒辦法給出正面說明，要引以為戒。但洪孟楷提醒，人事安排、選擇與發布都是行政部門的權力，過去在野黨理性專業監督，也一再提醒不要用人唯親、用人唯綠，要用人唯才，但這半年來似乎不是這麼一回事。

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內閣 勞動部 卓榮泰

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