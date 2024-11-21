解析卓內閣／多項法案惹爭議 卓揆坦言欠溝通

卓榮泰內閣自5月20日上台以來，從國會改革、總預算，到現在的《財劃法》、《國土計畫法》、《選罷法》與《憲法訴訟法》，不是與在野黨意見不合，就是連執政黨都認為法案執行有問題。卓榮泰近日被藍委洪孟楷質詢時曾坦言，內閣滿意度創新低可能是因為政策推動不夠踏實、說明不夠清楚所致。

執政黨應負較大責任

台灣民意基金會19日公布民調，總統賴清德的贊同度為42.8%，43%不贊同；閣揆卓榮泰的不滿意度40.8%，超過了滿意度39.9%，都創下新低。基金會董事長游盈隆分析，國會擴權釋憲判決引起社會強力反彈，必然移轉到總統身上。

另外，他也強調，社會對近半年政局不安已經產生不耐，朝野在總預算案、《財劃法》、《憲法訴訟法》等皆如此，多數民意認定執政黨應負較大的責任。另外，賴政府人事安排引發社會強烈不滿。包括中央社、台灣金聯、資策會、大法官提名等等，而且許多反彈明顯來自綠營內部。

綠委也對政院有疑慮

在法案上，藍白希望能修25年沒有修正的《財劃法》，將中央與地方的分配比例從75比25調整到60比40，民進黨團力表反對，行政院與財政部也多次表示「現行版本已經足夠，不會再提院版修法」，但也有綠委認為，在行政院未提出版本情況下，單方面反對在野黨的版本顯得太空洞，顯見綠委也對行政院做法出現憂慮。

《國土計畫法》更是在民進黨團內出現不少反對聲浪，雖然內政部長劉世芳表示，希望《國土計畫法》能如期於2025年5月上路，但在農業用地變更、縣市消極繳交《國土功能分區圖》等爭議下，蔡易餘、陳冠廷、王美惠、陳秀寳、陳素月、黃秀芳、劉建國、陳亭妃、許智傑、陳俊宇、莊瑞雄、林岱樺等民進黨立委卻紛紛串聯，盼《國土法》暫緩上路。

照理說，執政黨立院黨團與行政院應在政策上密切配合，如今受到如此大力反對，也顯見兩者的溝通還有待改進。

行政部門要加強溝通

而不只跟自家人溝通有障礙，卓榮泰11月初邀請朝野到行政院喝咖啡、化解總預算僵局時，發言人李慧芝曾表示相關互動「為未來溝通模式立下基礎」，其實行政部門其實都有國會聯絡窗口，相關互動已行之有年，此言不禁讓人敏感到既有的溝通模式是否出了問題？

如今雖然總預算已付委審查、人事權也開始陸續審議，但《財劃法》、《選罷法》、《憲法訴訟法》與《國土法》等爭議未歇，外界也關注行政院能否達成於今年提出公糧收購加價的新方案，還有明年健保點值能否達到0.95元，在在都考驗著卓內閣的施政、溝通與立法院各黨協調的能力。

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