解析卓內閣／缺明快彈性拖累民調 學者籲靈活操作

針對行政院長卓榮泰的內閣民調表現不佳，學者曲兆祥受訪時解釋，卓內閣的蜜月期已過，加上爭議也多、在沒有非常正向的表現下，民調便逐漸開始下滑。學者王智盛則認為，民眾對施政無感，加上近來的政治僵局，民眾對行政部門要有作為的期待較深，他建議卓內閣要採取更多明快、有彈性的作為，爭取支持並化解僵局。

卓榮泰內閣自5月20日上任以來，不只在內閣官員方面失言、爭議與醜聞頻傳，包括勞動部長何佩珊、經濟部長郭智輝、前交通部長李孟諺、現任的陳世凱、衛福部長邱泰源等人，還有《財劃法》、《國土計畫法》、《選罷法》等法律上，與立法院有不少的摩擦，其中《國土計畫法》還遭到黨內立委施壓，盼延後上路。

無得分表現 民調下滑

對此，師大政研所教授曲兆祥受訪時分析，卓內閣上台已經超過半年，所謂的「蜜月期」已經過去，一般來說，若執政團隊在蜜月期過後，沒有拿出比較亮眼的表現，民調普遍會下滑。他說，從勞動部的霸凌事件、台灣金聯人事案、還有經濟部長郭智輝與國民黨立院總召傅崐萁爭吵等事件來看，卓內閣整體給民眾的感受並不好。

「新內閣沒有拿出能解決問題的感覺！」曲兆祥指出，台灣的通膨雖沒有歐美嚴重，但也對年輕人的生活造成不小壓力，大環境不佳、且沒有很得分的表現，加上負面傳聞多的情況下，自然造成卓內閣的滿意度下滑。他認為，卓榮泰內閣不一定會垮台，但若沒有正向表現，或是繼續有負面因素影響的話，民調恐將繼續下滑。

對行政部門期待多

但中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛受訪時說，之前有民調顯示總統賴清德的滿意度超過5成，代表民眾對賴總統領導國家的方向還算滿意，不過投射到行政部門的施政上，卓內閣的民調便出現下滑。他認為，除了與近期的施政爭議有關外，民眾對於卓內閣的感受度有限，導致爭議容易被放大。

「民眾對行政部門會有較多期待！」王智盛說，國會因為藍白推動國會改革、抵制總預算而停擺，但民眾可能還是較重視行政與立法和諧，對於賴總統上任後的紛紛擾擾感到厭煩下，會有比較多失落感投射在行政部門。他提醒，若卓內閣不能解決朝野之間尖銳對立，施政將會受到很多掣肘。

需有更果斷、靈活操作

至於要如何改善民調低迷的狀況？王智盛認為，例如卓榮泰在勞動部霸凌案爆發後，便很快道歉與明快處理，卓內閣需要這種更果斷的作為。他替卓內閣緩頰說，雖然政府在這段期間也做了不少事情，但由於民眾覺得無感，導致民調反映不佳。還有，他也建議卓榮泰多採取邀請三黨喝咖啡化解總預算僵局的手段，「其實減少政治僵局，對朝野各黨民調都有利，」王智盛如此表示。

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