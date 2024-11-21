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駐立陶宛代表處3週年 林佳龍：台立為不可或缺夥伴

中央社／ 台北21日電
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片

外交部林佳龍率團訪歐行來到立陶宛，當地時間20日出席駐立陶宛代表處成立3週年感恩餐會，林佳龍於社群媒體表示，台立兩國都站在民主陣營的第一線，更應深化關係攜手合作，台灣與立陶宛是彼此不可或缺的夥伴。

外交部長林佳龍於臉書發文指出，他於當地時間20日晚間出席駐立陶宛代表處成立3週年感恩餐會，與立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（MatasMaldeikis，另譯：馬瑪竇）共同主持餐會，立委王定宇、「台灣卓越無人機海外商機聯盟」主席胡開宏所率領的無人機產業團，以及曾訪台的希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）等多位立陶宛國會議員與會。

林佳龍表示，感謝多位立陶宛國會議員堅定支持台灣；面對威權主義國家企圖擴張的挑戰，民主國家須團結一致，特別是台立兩國都站在民主陣營的第一線，直接面對中國、俄羅斯威脅，更應深化關係並攜手合作，台灣與立陶宛是彼此不可或缺的夥伴。

林佳龍提到，台立兩國透過貿易與投資深化彼此關係，也在半導體、超快雷射、生物技術與新能源領域上的合作取得顯著進展，這次率領台灣19家無人機業者訪問立陶宛，期待為彼此關係開啟新的篇章，促進兩國和平與繁榮。

林佳龍也說明，台灣是全球民主國家可信賴的夥伴，以自由市場經濟與尖端技術為基礎，不僅擁有競爭優勢，也是全球經濟的重要貢獻者，期待台立夥伴關係的深化，能強化民主韌性、促進彼此繁榮，守護彼此共享的核心價值。

林佳龍提及，他在感恩餐會上見證立陶宛國會友台小組主席職位正式傳承給巴洛諾瓦（RuslanasBaranovas）。巴洛諾瓦在X發文表示，接下重責大任，期待兩國關係更加緊密。

此外，在場的立陶宛國會議員帕維里奧尼斯（Žygimantas Pavilionis，另譯：帕季格）也在X發文指出，很開心與台灣外交部長林佳龍會面，並見證「自由火炬」的傳承。

外交部 林佳龍 立陶宛

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