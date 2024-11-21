國土計畫法延期實施？政院：需有共識才能推出

國土計畫法預計明年4月實施，但朝野立委皆呼籲延後上路。行政院今天說，法案需有共識才能推出，目前仍有8縣市未繳國土功能分區圖，無法進行下階段的全面性溝通，是否延期還在蒐集意見，持續討論。

「國土計畫法」計畫明年4月30日上路，立法院內政委員會今天排審修法草案，但藍綠立委依然對政院喊話，希望計畫延後上路。

行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時回應媒體提問表示，國土計畫法必須要經過全國性的整體評估，才有辦法做到，目前仍有新北市、桃園市、台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台東縣等8縣市未繳國土功能分區圖，導致沒辦法進行全方位討論。

李慧芝說，行政院已請農業部與內政部召開協調會議，目前還有很多方向須進一步釐清，但為尊重地方的土地計畫以及利用，這些討論必須等到全國地方政府都把國土功能分區圖送到，才可以進行下一階段全面性的溝通，且溝通過程中，政府對於農民照顧的態度不會改變。

對於朝野立委喊話延期上路，李慧芝表示，各地方政府的標準必須一致性思考，是否延期，或是全國提報等，目前都還持續在蒐集意見討論中。

李慧芝也呼籲，地方政府盡快繳交國土功能分區圖，計畫才能有下一步作業與討論，畢竟這是一個需要大家都有共識才能推出的法案。