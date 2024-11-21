再批賴清德台獨 朱立倫：兩岸和平全民之福
賴清德總統是否出訪友邦順道過境美國，引發各界關注，國民黨主席朱立倫認為，賴長期台獨立場引發國際疑慮，大家可能因區域安定沒安排出訪，賴應遵守憲法，以區域及兩岸和平為考量才是全民之福。另外，有關勞動部霸凌案，朱也說，行政院要果斷處理，盼盡快做出最後決定。
朱立倫今下午出席中華民國工商婦女協會愛在新北「好日子 愛心平台」捐贈活動前接受媒體聯訪時回應，賴清德長期以來台獨立場引起國際一些疑慮，尤其他的就職演說，相信民進黨應該很清楚國際反應如何，現階段大家可能為了區域安定，目前還沒有安排相關出訪，賴應該遵守中華民國憲法，以區域安全、兩岸和平為最重要考量，這才是全民之福。
另外，有關勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生案，朱立倫認為，這全國譁然，不分朝野大家譴責，大家感受基層勞工受到如此霸凌，而勞動部作為主管機關，卻還在機關內發生，且這次是非常顢頇、官官相護，事後處理全國也不能接受，這才是關鍵重點，行政院一定要果斷處理，希望行政院長卓榮泰盡快做出最後決定。
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