國民黨青工總會長選舉爆內定 呂玉玲之子被點名…宣布退選

國民黨青工總會長選舉傳出有內定爭議，而被點名的國民黨立委呂玉玲之子、桃園市議員陳韋曄今發布退選聲明表示，他正式宣布退出本次選舉，也希望針對外界關注的內定傳聞做出澄清。

國民黨青工總會長選舉原定今年3月2日辦理第15屆總會長選舉，不過今年2月喊停，後續宣布12月7日將投票，不過卻傳出有內定爭議，其中之一的候選人陳韋曄也發聲明宣布正式退選，為組織的穩定與團結做出具體表態。

陳韋曄表示，經過深思熟慮，決定退出此次全國青工總會長的選舉。對於外界傳言他國民黨內定的人選，要再次強調，不存在內定這件事！此次領表登記的參選人共有2位，國民黨內所有選舉一向是遵循公平、公正、公開的原則進行。希望藉由他的退選行動，捍衛清白，讓選舉回歸正軌。

陳韋曄說，在登記過程中，因為不實流言導致全國青工會陷入不必要的風波，對此感到非常遺憾。青工總會是黨內一個充滿活力、展現未來性的組織，不應該因為這些傳聞而受到影響。「我選擇退選，是希望能夠平息紛爭，讓青工會回歸到為年輕人發聲、為社會服務的初衷。」

陳韋曄表示，感謝這段時間支持他的各縣市青工夥伴，未來仍會和各位青工夥伴繼續為青年發聲。