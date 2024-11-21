竹市農會選戰開打！2人角逐總幹事 為「亂花錢」隔空交火

新竹市農會總幹事遴聘登記18日起至22日，目前已有現任總幹事陳學立登記，農會輔導主任黃湑鎂今也登記參選，打破過去總幹事同額角逐情形，而已退休的農會前總幹事鍾祥銘今天也宣布將角逐理事長，鍾、陳兩人也因「亂花錢一事」隔空交火。

全國各縣市農會將在明年1月進行農會的代表及小組組長的參選登記，明年2月15日會進行農事小組的投票，屆時將會選出農會代表及農事小組長。接著會召開農會代表大會，並選出11名理事及3名監事，接著再由理監事互推選出理事長和常務監事，最後由理事會遴聘適合的農會總幹事。

鍾祥銘今年1月以績優總幹事身分退休，原本退隱農村種植芭樂，但鍾祥銘指出，近期不斷有農友跟他抱怨，農會不照顧農友且亂花錢，原本應該為農民爭取較好的辦公環境也不做，因此決定再站出來，除爭取理事長一職，也陪同黃湑鎂登記總幹事遴選，搭配監事楊文德，希望重振農會員工及農友士氣。

黃湑鎂曾在新竹縣農會服務，目前是新竹市農會輔導主任，今天在鍾祥銘陪同下，登記農會總幹事的遴聘資格審查。

現任總幹事陳學立面臨挑戰，他強調，如果是希望農會好、提出好的政策，他都尊重，而非提出無端農友抱怨和指控，且他今年初就職以來，農會截至今年10月底支出比去年少近700萬，到年底預估將少1千萬，「何來亂花錢？」

陳學立強調，農會在他任內不僅供銷部業績成長4成，農會的存款也突破160億，而他就職交接發現，帳面數字落差40多萬，「倉庫有40多萬物品不翼而飛」。陳學立更批，若要給農友好的辦公空間、改建大樓，鍾今年1月才退休，為何不做？要他接任不到1年的人去改建大樓實在不合理。