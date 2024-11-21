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鍾小平告發謝宜容過失致死、調查小組瀆職 勞動部3點澄清

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長何佩珊（右）、次長許傳盛（左）19日公布霸凌事件調查結果並致歉。本報資料照片
勞動部長何佩珊（右）、次長許傳盛（左）19日公布霸凌事件調查結果並致歉。本報資料照片

勞動部勞動力發展署北分署霸凌案延燒至今，戰場四起。北市議員鍾小平今到北檢告發按鈴告發北分署署長謝宜容過失致死，另加碼告發勞動部長何佩珊、次長許傳盛、黃玲娜，參事吳雅惠等4人瀆職。對此，勞動部針對鍾小平稱「勞動部行政調查小組成員、成員非奇數、沒有部外人員」等發言內容不實部分，提出3點澄清、駁斥，以正視聽。

勞動部表示，北分署事件調查小組成員，除政次許傳盛為該小組成員及兼任召集人外，並邀請2位外聘專家、職業安全衛生署代表、勞動部公務人員協會成員，及勞動部政風、法制及人事等內部單位人員共同組成，委員人數總共9個人。

此外，針對鍾小平指稱的「何佩珊部長、黃玲娜政務次長及吳雅惠參事均為調查小組成員、成員非奇數及無部外人員參與」等語，勞動部說，均與事實不符，予以澄清。

勞動部說，感謝各界對霸凌案的關心，關於本案調查小組組成、成員及人數，勞動部已於行政調查報告中揭露資訊，該調查報告也已經公告於勞動部官網，另勞動部正依立法院要求重啟調查，盼各界勿再以訛傳訛。

何佩珊 勞動部 鍾小平

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