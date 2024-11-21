快訊

下班帶傘！北北基宜4縣市豪雨特報 恐一路下到晚上

全力支持川普驅逐移民？德州政府主動幫買土地蓋拘留所

12強賽／5局滿壘沒換代打有考量 曾豪駒談失策在委國換投快

綠質疑韓國瑜協商過水 藍批造謠

中央社／ 台北21日電

立法院韓國瑜昨天召集朝野協商，討論罷免連署加嚴的選罷法修法草案等案，但各黨團無法達成共識，韓國瑜裁示依議事規則處理。民進黨立法院黨團今天召開記者會，質疑韓國瑜主持協商重形式、不重實質，也不處理爭議，根本過水。

國民黨立法院黨團書記長林思銘受訪表示，國發基金調查委員會及攸關罷免連署加嚴的選罷法修法，都有應民進黨要求，朝野協商不只一次，每次都有讓大家充分發言。但幾次協商下來，民進黨團都只提出重複的論調，沒有新意，顯示朝野無法達成共識，所以就依議事規則處理，請民進黨不要再造謠。

韓國瑜20日召集朝野黨團協商，研商由民眾黨團擬提案成立的「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會」，以及有關「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」等案。但各黨團無法達成共識，韓國瑜裁示依議事規則處理。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘、立委沈伯洋今天召開「國會，有忠誠嗎？」記者會，舉昨天協商過程等情形為例，質疑韓國瑜領導的立法院，是否有善盡應當履行的憲政忠誠義務。

吳思瑤說，朝野協商是國會議長最重要的調和鼎鼐場域，但韓國瑜只會當總機，讓朝野黨團代表發言後，就會說討論兩輪後各黨無共識，送院會處理，這樣的協商有解決爭議嗎，只是讓協商過水、讓大家在表決前過水發言，根本不是議案的探討。

蔡易餘認為，韓國瑜主持的協商只重視形式，不實際處理爭議，這就叫做過水式的處理，民進黨團提出的諸多說明及建議，韓國瑜都沒有聽進去，還是希望韓國瑜可以秉持中立、好好主持協商，要解決爭議，不要過水。

國民黨 民眾黨 民進黨 立法院 選罷法 韓國瑜

延伸閱讀

選罷法擬修法罷免連署加嚴 劉世芳：提高難度

朝野同意延會1月底 國發基金調查喬不攏

立法院紀念酒正式量產 韓國瑜親題詩：通身梅花風骨

協商大法官人事權 韓國瑜要柯建銘、黃國昌閉嘴：加起來130歲了

相關新聞

余天暗示爭取公視董事長？李遠：不是我要給誰就給誰

前民進黨立委余天近來接受鄭弘儀訪問大爆猛料，認為民進黨欠他太多，曾答應要給華視董事長以及基金會職位，最後什麼都沒有，僅國...

衛福部職場霸凌連環爆 邱泰源：必要時成立專案小組調查

衛福部職場霸凌恐不只一起，立委陳昭姿今天於立法院社福及衛環委員會表示，不只疾管署有霸凌案件，衛福部至少還有3人涉及霸凌，...

政院提修法 巴拉圭產小麥粉等17項產品免稅

為履行台巴經濟合作協定的關稅減讓承諾，行政院會今天通過財政部擬具「海關進口稅則」部分稅則修正草案，原產於巴國去骨豬肉、小...

空氣票vs.組織票 民眾黨接班人續演黃國昌、蔡壁如之爭

民眾黨主席柯文哲陷京華城案遭羈押，民眾黨日前開會決議讓柯文哲再請假黨主席3個月，又爆出柯文哲收押期間指定民眾黨立委黃國昌接任，延續民眾黨香火與能量，讓接班人風暴持續。民眾黨內也陸續分成多派，其中仍以支持黃國昌、前立委蔡壁如的聲音為大宗。有黨內人士點出，黃蔡之爭，等於是空氣票與組織票之爭。...

少將酒後強吻女子遭彈劾 國安局：配合懲戒法院審理

國安局少將謝靜華在酒後失態強吻女子，監察院通過彈劾，全案將移送懲戒法院審理。國安局回應表示，尊重監察院審查結果，後續將配...

【重磅快評】劉世芳妖魔化藍營 卻未見綠委口嫌體正直

立法院內政委員會排審查國土計畫法修正草案，內政部長劉世芳指雲林縣所提農業發展權不合時宜、非常僵固，會造成災難，還說目前最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。