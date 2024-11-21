【重磅快評】劉世芳妖魔化藍營 卻未見綠委口嫌體正直

立法院內政委員會排審查國土計畫法修正草案，內政部長劉世芳指雲林縣所提農業發展權不合時宜、非常僵固，會造成災難，還說目前最大問題是8個未繳交分區圖的縣市都是國民黨主政；劉一手指責藍營，卻說眾綠委「不同的聲音」是民進黨一貫文化。劉要不是沒看清實際情況，就是存心政治操作，國土計畫法恐怕很難如期上路，國土永續發展也被持續踐踏。

國土計畫法預定明年4月上路，但因部分縣市未繳交分區圖，修法充滿變數；立法院內政委員會今天排審國土計畫法部分條文修正草案，朝野一共提出27個修法版本，上路時間則展延2到4年不等，修法工程相當龐雜。

主責的內政長劉世芳表示，目前有8個縣市還沒繳交分區圖，大部分都是國民黨主導的縣市長；至於雲林縣長張麗善日前提農業發展權入法，劉說，最近一次是在2008年的美國，「我們覺得不妥」，不合時宜也不符合台灣，這不叫做農業發展權，是農地水泥化，雲林縣政府應多思考。

劉世芳要張麗善三思，但民進黨立委蔡易餘、陳冠廷、王美惠、陳秀寳、陳素月、黃秀芳、劉建國、陳亭妃、許智傑、陳俊宇、莊瑞雄、林岱樺昨天也舉行「《國土計畫法》 展延、溝通、再上路」記者會，指國民黨執政的縣市未如期繳交分區圖，全國恐無法一致公告，另外又有民眾被假訊息誤導，希望內政部展延上路時間，待與縣市政府和民眾充分溝通後再上路。

其中，雲林縣立委劉建國雖未提農業發展權，但他換個方式表示，大家都希望農業得以發展，相關設施、設備都必須要到位，保障農民權益...，什麼是保障農民權益？劉未明說卻已意在言外；另一農業縣綠委蔡易餘也說，希望行政院多加溝通，不要有預設立場，「展延上路也是一條選擇」。

回過頭來看，張麗善為何提出提農業發展權？主要前提是雲林縣依農地劃設原則修正，發現雲林縣必須畫出6萬公頃優良農地，對照屏東縣竟只要5778公頃，張認為吃了大虧，才痛斥中央「以守護糧食安全之名，抑制農地的轉換使用機會」，要求應修正國土計畫法增訂農業權補償條文，對於無法負擔轄區內人民糧食安全的縣市，應向農地面積過度負擔的縣市購買農地權。

張麗善所持理由並非沒有道理，使得雲林綠委劉建國也不敢說反對，只能附和說要保障農民權益，但要如何保障，恐怕就很難避免不談農業發展權；劉世芳說，民進黨內有不同聲音是民進黨的文化，要多溝通，但國土計畫法攸關全民，雲林的聲音也是聲音，劉世芳把問題指向藍營縣市，只是把國土計畫法操作成政治議題。

只是，第一線面對農民的可是綠委，他們要求內政部展延上路時間，嘴巴說是國土計畫法已被地方政府妖魔化，但實際看起來，他們的主張就是在附和藍營縣市；劉世芳只會操作政治，綠委卻未必埋單，依據內政部統計，今年3到8月新增近250件的非都市土地開發案，加劇農地破碎，劉世芳不思解方，一個心思只想在政治上妖魔化藍營縣市，這樣行嗎？