聽新聞
0:00 / 0:00
衛福部霸凌案連爆 立委曝3司長涉嫌、有一名屬社政領域
衛福部疾管署爆出整備組長霸凌下屬一案。今天又傳出，有網友點名去年時任衛福部心健司司長也涉霸凌，該司長現已轉任健保署要職，健保署長石崇良說，會了解署內有無申訴案件，並等待部長邱泰源指示。立法委員陳昭姿再指出，除疾管署組長外，還有至少3人涉霸凌，除前述前任心健司長外，衛福部主任秘書劉玉娟，與另一位衛福部司長。據了解，該名司長於社政體系任職。
石崇良說，外界所稱事件，並非發生於該名疑似涉案官員在健保署任期內，因此無從調查，不過，健保署有關霸凌事件申訴由人事室負責，他會再了解，近期是否接獲申訴案件，並對外公布，目前立委已將陳情內容交付邱泰源部長，健保署將靜待部長指示，決定下一步行動。
陳昭姿與石崇良今天同台出席台灣生命之窗慈善協會感謝宴。陳昭姿表示，辦公室接到民眾直接陳情，劉玉娟在健保署台北業務組任內，就曾涉及霸凌，她在衛福部高層任職的友人則向她透露，衛福部還有更多人涉案，她已把所有資料交給邱泰源部長，要求盡快調查。另有立法委員也已掌握衛福部另一人涉及霸凌事件。
前述接獲陳情的立委辦公室人員指出，有民眾傳訊息表示，衛福部某司長涉嫌霸凌，導致該司轉調、退休人數超過10人，該司長甚至會卡住下屬轉調機會，但因昨天傍晚才接到陳情，加上近期有關衛福部霸凌陳情雪片般湧入，相關事證還在確認中，不便透露案情細節，不過，透露該司長任職單位屬於社政領域。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言