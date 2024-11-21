綠指築高罷免門檻沒收公民權利 藍：可受公評

民進黨今天說，藍白聯手推動修正「公職人員選舉罷免法」，企圖提高罷免連署和投票門檻，讓「連署變難、罷免變難」，增加行使直接民權的障礙。民進黨立委洪申翰說，這是因為「部分國民黨立委心虛、害怕被罷免」。

國民黨透過新聞稿表示，如果支持罷免票數低於當初當選的得票數就能被罷免，形同違反票票等值的民主原則，國民黨主張被罷免人的罷免票數要比他當初的當選數多，修法內容可受公評。況且目前民意確實感到罷免過於頻繁，民進黨應該迷途知返，思考社會安定發展，放棄杯葛，好好回到內政委員會討論修法。

民進黨發言人韓瑩、吳崢、立委洪申翰今天召開「怕輸就翻桌！？藍白強修史上最嚴選罷法真相」記者會。

洪申翰指出，昨天內政委員會召委、國民黨立委徐欣瑩強行安排審查公職人員選舉罷免法修正案，試圖增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」的規定。這樣的超高罷免門檻，幾乎等同宣判公民的罷免權被封殺。

洪申翰強調，民進黨將全力阻止國民黨提高罷免門檻，尤其反對罷免連署需附上身份證的提案。這樣的做法可能會讓公民擔心個資外洩，不敢參與連署，最終達到藍白陣營嚇阻罷免目的，削弱公民的罷免權，讓藍白立委得以在國會無所忌憚、為所欲為，剝奪公民對立委的監督與制衡。

吳崢表示，過去國民黨也曾表達反對連署附上身分證影本，2019年國民黨立委柯志恩表示，這是「大開民主倒車」，徹底剝奪人民的權利；立委李彥秀曾稱應「拒絕鳥籠投票」，反對附上身分證影本；立委馬文君曾認為「無人能承擔個資外洩的風險」，這樣做違反民主潮流；立委羅智強也曾說，填寫身分證字號已經會讓人疑慮，何況還要附影本。

吳崢說，國民黨現在不僅要加嚴連署要求，還進一步提出罷免票數須超過上次當選票數的跨時間比對法，這種設計在全世界民主國家極其罕見，無疑是築起罷免高牆，讓藍白立委可高枕無憂推動任何法案，不用擔心民意反彈。

韓瑩指出，藍白兩黨不僅試圖剝奪公民的罷免權，更在委員會突襲變更議程，提高罷免票數門檻，形同為不適任立委打造「免死金牌」，在國會中恣意妄為。呼籲藍白兩黨勿忽視公民基本權利，應放下黨派利益，以人民利益為重，回頭是岸。

對此，國民黨強調，絕對不畏戰、不懼戰，如果民進黨持續用惡質的方式，將號召所有民眾共同捍衛台灣善的力量。過去民進黨藉由席次優勢強力推動選罷法過關，造成社會對立撕裂嚴重，讓國家政治動盪，連年都在投票，難道還不夠嗎；罷免不應該變成常態，民進黨以往操作惡意罷免，從社會對立撕裂中，賺取政治紅利，鞏固執政權力，才是將政黨利益放置在國家人民之前。