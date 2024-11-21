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蔡壁如當民眾黨副主席？ 地方黨部主委這樣看

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨台中市黨部主委江和樹說，仍支持蔡壁如開拓地方。圖／江和樹提供
民眾黨台中市黨部主委江和樹說，仍支持蔡壁如開拓地方。圖／江和樹提供

@@@台灣民眾黨@@@今啟動第三屆黨代表選舉的第一階段黨員連署，將選出台中市的11名黨代表，市黨部主委江和樹說，今年參選人數超過上屆1/3，顯示參與積極。

江和樹說，雖然黨主席柯文哲因案羈押，但民眾黨更要積極紮根基層。對於外界有可讓蔡壁如當副主席一說，但他認為，決定副主席是主席該做的，而且民眾黨正待開拓地方，因此他認為仍應支持蔡參選下屆立委。

今年黨代表參選名單由中央黨部審核後確定，共有19位黨員積極參與，其中包括許書豪、邱于珊、林坤詮、楊瓊瑛、王冠忠、丁貞文、王文成、王雅惠、陳永祥、許瑞宏、阮俊浩、黃楓仁、林尚諭、左嘉偉、王慧娟、楊幸宜、詹隆祥、林均昱、張元䅍，共19人。

江和樹說，黨代表選舉的熱烈參與成功打破了外界的猜測，也顯示出台灣民眾黨在基層的凝聚力依然強大，亦證明黨的生機與未來仍然充滿希望。

台灣民眾黨 柯文哲 民眾黨 蔡壁如

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