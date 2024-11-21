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花蓮藍營市代喊「統一是必然」 綠營批挑釁國家主權

中央社／ 花蓮縣21日電

國民黨花蓮市民代表蔣邦法19日在質詢中預言「統一是必然的」，引起議論；綠營花蓮黨部今天批評，挑釁國家主權，下屆美崙地區將推派人選，反制蔣邦法。

連任7屆花蓮市民代表的蔣邦法是大陳新村二代，他19日質詢建設議題時，突然有感而發說，「看台灣這樣子，他可預言統一是必然，就算和平統一還是要統一」、「敬酒不吃就吃罰酒」。

蔣邦法說，他從小就很會看人，「這大哥惹不起，就乖一點、靠近一點，罩子要亮」，還提到台灣對日本是「跪拜舔」太離譜，現在孩子把中國史都忘記了；也批評台灣的民主是表面，他說「早知道是這樣，我就不回來了」。

蔣邦法今天接受中央社記者採訪指出，分久必合、合久必分，如何讓台灣安全才是最重要的，身爲民意代表就應把不同聲音講出來，他相信統一言論前總統蔡英文一定不認同，但不代表這種聲音不存在。

對於引起輿論風波，蔣邦法說，一國一制、一國兩制或和平統一都是不同聲音，並不是挑釁台灣主權，也不是投降主義，民主社會就該有不同聲音，不應因立場不同就扣上賣國罪、為統戰代言。

民進黨花蓮縣黨部今天發布聲明，「統一是必然」言論嚴重背離台灣捍衛民主自由精神，是對台灣主權的挑釁，台灣的未來只能由2300萬台灣人民共同決定，任何試圖削弱或抹煞台灣主權言論，都是對國家利益侵害。

民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗說，很遺憾蔣邦法身為民意代表，卻無視中國長期對台灣的霸凌與威脅，附和中國恐嚇台灣，「背骨民代」應被選民唾棄，下屆一定會推派美崙地區市民代表選舉，反制蔣邦法。

國民黨 民進黨 花蓮

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