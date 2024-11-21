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民進黨：藍白築高罷免門檻 切勿沒收公民權利
民進黨發言人吳崢今天表示，藍白企圖摧毀台灣民主法治，繼強推擴權法、杯葛人事案、惡卡總預算，意圖讓政府沒人、沒錢、沒權，如今又聯手推動修正「公職人員選舉罷免法」，企圖提高罷免連署和投票門檻，讓連署變難、罷免變難，無疑是剝奪人民的罷免權，增加行使直接民權的障礙，呼籲不要為了政治鬥爭閹割人民權利。
吳崢表示，藍白自從掌握國會多數後，加速沒收人民的權利，國民黨不僅要加嚴連署要求，還更進一步提出罷免票數須超過上次當選票數的跨時間比對法，這種設計在全世界的民主國家中都極其罕見，無疑是在築起罷免的高牆，讓藍白立委可高枕無憂地推動任何法案，不用擔心民意反彈。
民進黨發言人韓瑩表示，呼籲藍白兩黨勿忽視公民基本權利，應放下黨派利益，以人民利益為重，回頭是岸。
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