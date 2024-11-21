明日表決選罷法？ 林思銘：國民黨團大會決定

立法院長韓國瑜昨召集朝野協商，針對國民黨版選罷法修正草案，連署時應附上身分證影本等並無共識，韓國瑜裁示此案依議事規則處理。國民黨立院黨團書記長林思銘今日表示，是否要在明日院會處理，經明早黨團大會決定。

連署加嚴的國民黨版選罷法修正草案已過一個月的冷凍期，最快可於明日院會表決處理。

林思銘說，選罷法部分關於落實查核機制的查嚴查密版本，跟昨天在內政委員會審查的版本不一樣，一個是連署過程落實查核，一個是罷免同意票必須高於被罷免人當選票數，這是對當選人較公平的修法，兩者層次不同。

林思銘表示，查核連署加嚴加密的版本明日會不會在立法院會做個處理，三讀通過，國民黨立場是要經過明早黨團大會，透過民主機制來做決定，目前無法告知。

此外，對於韓國瑜表示行政院長卓榮泰來報告，台下卻無立委，希望各黨團按比例安排輪值委員。林思銘說，韓院長語重心長，總是希望國會開會時，立委能盡量在場，國民黨也會依照慣例，如果有專報，不論是三三一或七七一配額，都會請輪值委員一定要出席，不能用其他理由，在輪值期間不出席，會做出最妥善的安排。