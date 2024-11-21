快訊

12強Live／6局上陳傑憲敲個人第3安仍未得分 中華隊0：2落後委內瑞拉

12強賽／黃子鵬單屆3戰南美球隊 4.2局失2分挨了委國4棒兩分砲

影／五億男案開庭爆衝突…夏男被嗆聲「只會跟法官哭」動手扯斷她口罩

明日表決選罷法？ 林思銘：國民黨團大會決定

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院長韓國瑜昨召集朝野協商，針對國民黨版選罷法修正草案，連署時應附上身分證影本等並無共識，韓國瑜裁示此案依議事規則處理。國民黨立院黨團書記長林思銘今日表示，是否要在明日院會處理，經明早黨團大會決定。記者屈彥辰／攝影
立法院長韓國瑜昨召集朝野協商，針對國民黨版選罷法修正草案，連署時應附上身分證影本等並無共識，韓國瑜裁示此案依議事規則處理。國民黨立院黨團書記長林思銘今日表示，是否要在明日院會處理，經明早黨團大會決定。記者屈彥辰／攝影

立法院長韓國瑜昨召集朝野協商，針對國民黨選罷法修正草案，連署時應附上身分證影本等並無共識，韓國瑜裁示此案依議事規則處理。國民黨立院黨團書記長林思銘今日表示，是否要在明日院會處理，經明早黨團大會決定。

連署加嚴的國民黨版選罷法修正草案已過一個月的冷凍期，最快可於明日院會表決處理。

林思銘說，選罷法部分關於落實查核機制的查嚴查密版本，跟昨天在內政委員會審查的版本不一樣，一個是連署過程落實查核，一個是罷免同意票必須高於被罷免人當選票數，這是對當選人較公平的修法，兩者層次不同。

林思銘表示，查核連署加嚴加密的版本明日會不會在立法院會做個處理，三讀通過，國民黨立場是要經過明早黨團大會，透過民主機制來做決定，目前無法告知。

此外，對於韓國瑜表示行政院長卓榮泰來報告，台下卻無立委，希望各黨團按比例安排輪值委員。林思銘說，韓院長語重心長，總是希望國會開會時，立委能盡量在場，國民黨也會依照慣例，如果有專報，不論是三三一或七七一配額，都會請輪值委員一定要出席，不能用其他理由，在輪值期間不出席，會做出最妥善的安排。

卓榮泰 國民黨 林思銘 罷免 選罷法 韓國瑜

延伸閱讀

謝宜容涉霸凌被指挪用公款 林思銘：檢調儘速啟動防逃

影／被女綠委包圍喊「不要拉我」 林思銘慘摔在地

選罷法拉高罷免門檻藍綠爆推擠衝突 內政委員會暫時休息

選罷法拉高罷免門綠委占主席台 白委嗆：演哪齣？

相關新聞

余天暗示爭取公視董事長？李遠：不是我要給誰就給誰

前民進黨立委余天近來接受鄭弘儀訪問大爆猛料，認為民進黨欠他太多，曾答應要給華視董事長以及基金會職位，最後什麼都沒有，僅國...

監察院出國考察預算比外交部還高 羅智強：浪費人民血汗錢將刪光

明年度中央政府總預算案付委後，各委員正如火如荼審查中。國民黨立委羅智強今天表示，明年度監察院出國計畫總經費高達一千多萬，...

藍委要內政部提報霸凌案 劉世芳：提供不難但盼保護個資

勞動部霸凌案引發關注，行政院長卓榮泰昨要求各部會首長全面徹查機關內部是否有霸凌行為，而已被揭露、討論的案件，一周內也要完...

民進黨「吃銅吃鐵」 余天連銅屑都沒分

民進黨政府近日多事之秋，賴清德總統、閣揆卓榮泰連日來因為「話題人物」頭殼摸著燒。其中又以前民進黨立委、國策顧問余天日前接受專訪時大吐苦水，民進黨政府的承諾一個都沒兌現，政治太現實的後座力最強。

民進黨：藍白築高罷免門檻 切勿沒收公民權利

民進黨發言人吳崢今天表示，藍白企圖摧毀台灣民主法治，繼強推擴權法、杯葛人事案、惡卡總預算，意圖讓政府沒人、沒錢、沒權，如...

嗆韓國瑜主持朝野協商不中立 吳思瑤：只當過水 無意義

民進黨立院黨團今天表示，近期朝野協商都面臨「1打3」劣勢，立法院長韓國瑜根本只將協商當過水，不處理爭議問題，也不遵守議事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。