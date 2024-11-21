快訊

台中藍委輪番洩漏盧秀燕未來藍圖 有條件不選黨主席？

何佩珊已向卓揆口頭請辭 今天請假未出席行政院會

12強賽／投手戰！委內瑞拉2分砲定勝負 中華隊遭完封複賽敗局開場

選罷法擬修法罷免連署加嚴 劉世芳：提高難度

中央社／ 台北21日電

因朝野協商無共識，立法院會不排除22日表決罷免連署加嚴的選罷法修正草案。內政部劉世芳今天說，選罷法有部分昨天在內政委員會排審、有部分在朝野協商，這樣沒有配套，也會提高連署難度。

立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商，討論罷免連署加嚴的選罷法修法草案，但各黨團無法達成共識，韓國瑜裁示依議事規則處理。由於草案已逾1個月的冷凍期，在野黨不排除在22日立法院會中提出變更議程案來處理。

立法院內政委員會今天審查國土計畫法部分條文修正草案，邀內政部長劉世芳列席。

劉世芳會前受訪時表示，她昨天在朝野協商時就提到，選罷法是一部完整的法律，昨天在內政委員會排審的是條文、韓國瑜主持協商的也是條文，但韓國瑜說協商的只有罷免連署時，要不要附上身分證正反面影本、發證日期。

劉世芳說，她認為這樣反而沒有配套措施，如果22日立法院會三讀通過的只有罷免連署要附上身分證正反面影本、發證日期，等於是提高民眾連署的難度。

內政部 劉世芳 國土計畫法 立法院 選罷法 韓國瑜

延伸閱讀

雲林縣提國土法增「農業發展權」 內政部長：將是災難

力擋藍拉高罷免同意門檻修法 這些綠委曾有相同提案

省逾11億公帑！提升黑鷹妥善率 劉世芳表揚廉能公務員

陸配李貞秀遞補立委爭議 劉世芳：忠誠只能對中華民國

相關新聞

余天暗示爭取公視董事長？李遠：不是我要給誰就給誰

前民進黨立委余天近來接受鄭弘儀訪問大爆猛料，認為民進黨欠他太多，曾答應要給華視董事長以及基金會職位，最後什麼都沒有，僅國...

特勤少將謝靜華酒後強吻女子 監院全票通過彈劾

監察院今天表示，國安局少將謝靜華酒後失態強吻女子，事發後並提供不實訊息給國安局調查人員，嚴重傷害國安特勤人員聲譽及形象，...

8縣市未交分區圖國土法再延？政院：無法做下階段討論

國土計畫法預計明年4月上路，立法院內政委員會今排審修法草案，朝野立委喊話展延、環團要求如期，行政院喊話未提交國土功能分區...

蔡壁如當民眾黨副主席？ 地方黨部主委這樣看

台灣民眾黨今啟動第三屆黨代表選舉的第一階段黨員連署，將選出台中市的11名黨代表，市黨部主委江和樹說，今年參選人數超過上屆...

民進黨「吃銅吃鐵」 余天連銅屑都沒分

民進黨政府近日多事之秋，賴清德總統、閣揆卓榮泰連日來因為「話題人物」頭殼摸著燒。其中又以前民進黨立委、國策顧問余天日前接受專訪時大吐苦水，民進黨政府的承諾一個都沒兌現，政治太現實的後座力最強。

民進黨：藍白築高罷免門檻 切勿沒收公民權利

民進黨發言人吳崢今天表示，藍白企圖摧毀台灣民主法治，繼強推擴權法、杯葛人事案、惡卡總預算，意圖讓政府沒人、沒錢、沒權，如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。