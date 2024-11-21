余天暗示爭取公視董事長？李遠：不是我要給誰就給誰

前民進黨立委余天近來接受鄭弘儀訪問大爆猛料，認為民進黨欠他太多，曾答應要給華視董事長以及基金會職位，最後什麼都沒有，僅國策顧問一職，讓他感嘆政治很現實。立委洪孟楷今天於立院教委會質詢文化部長李遠，公視董事長胡元輝任期到明年，余天跳出來講這個話，「是不是暗示希望爭取這個位置」，公視董事長可以拿來做人事酬庸？李遠則表示，公視董事由立院按政黨比例推派人選組成審查委員會，董事長是由董事選出，公視董事長「不是我要給誰就給誰」。

李遠表示，公視董事的成立是由立法院成立一個審查委員會，修法前要3/4的委員同意才能成為委員，導致有900多天無法產生新的董事，現則改為2/3。再由董事選出董事長。在選董事長的時候，在他的經驗中會跳出好多人來搶這個位置，大家投票產生，文化部「一點都沒辦法干預」。