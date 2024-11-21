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雲林縣提國土法增「農業發展權」 內政部長：將是災難

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國土法爭議多時，雲林縣主張應將農業權入法。圖／聯合報系資料照片
國土法爭議多時，雲林縣主張應將農業權入法。圖／聯合報系資料照片

國土計畫法爭議大，雲林縣政府日前提出在國土計畫法中增訂「農業發展權」條文，內政部部長劉世芳21日回應，將農地列入農業發展權並不合時宜，與農業發展無關，增訂恐造成國土計畫法的災難，讓地方政府在土地開發受到很大限制。

立法院內政委員會21日排審國土計畫法修正草案，劉世芳針對雲林縣政府提出增訂「農業發展權」條文表示，此概念最近一次討論是2008年美國，因此認為不合時宜，且不能符合台灣現狀，也僅是把農地將水泥化、固化。

劉世芳舉例，像是台北市開發關渡平原、新北開發塭仔圳等，裡面都會涉及將農地變成工業用地或建地，按照雲林縣所提的農業發展權，需要按照容積移轉概念，把賠償經費送給農地地目縣市，不符合實際。

劉世芳建議，雲林縣政府應該多加思考，恐造成國土計畫法的災難，讓地方政府在土地開發受到很大限制，且與農業發展無關。

劉世芳強調，將農地列入農業發展權，代表永遠都不能動，因為特別犧牲、補償，反而傷害到急需進行的國家重大公共工程設施，農地變更建地或工業用地，當然有討論空間，但使用這種方式，將是不可承受之重。

劉世芳 國土法 國土計畫法 農地 農業 雲林

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