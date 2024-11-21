國土分區圖剩八縣市未繳 內政部長：都屬國民黨主政
即使國土計畫法反彈聲浪大，內政部仍力拼明「2025年」上路，內政部部長劉世芳備21日透露，目前全台國土功能分區圖，只剩八個縣市還沒繳交，且全部都是國民黨主政縣市，不過新北、台中、雲林、苗栗四個縣市已允諾12月底前繳交，期盼如期繳交，就能在明年5月公告實施。
立法院內政委員會21日排審國土計畫法修正草案，劉世芳備詢前受訪表示，藍綠許多立委都提到國土計畫法應該多溝通再上路，這也是目前處理的方向，目前全台國土功能分區圖只剩八縣市還沒繳交，且都是國民黨縣市。
劉世芳透露，新北、台中、雲林、苗栗等四個縣市，在上次公聽會允諾12月底繳交，期待12月底如期繳交國土功能分區圖，就能在明年5月公告實施。
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