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監察院出國考察預算比外交部還高 羅智強：浪費人民血汗錢將刪光
明年度中央政府總預算案付委後，各委員正如火如荼審查中。國民黨立委羅智強今天表示，明年度監察院出國計畫總經費高達一千多萬，比外交部還高，但過往成果卻是乏善可成，因此，他將會刪光114年監察院的出國預算。
羅智強以「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」形容監察院長陳菊領導之下的監察院。他說，114年度，監察院的出國計畫共5項，總經費高達1096.6萬，平均每項超過220萬元。這數字不僅榮登成為36個中央機關的「出國冠軍」，比外交部還高，更是行政院的6.5倍，榮登五院之首。
「高官出國爽，調查業務放著擺，然後還以考察黑熊保育之名，跑去沒有黑熊的北海道。」羅智強指出，從110年到114年，監察院的出國預算暴增1.54倍，正副院長的預算飆升125％，但與監察業務相關的專案調查預算卻減少了21％。
羅智強批評，監察院花大錢出國，成果根本乏善可成，近年監察院國際事務小組提出的出國考察意見項數，就在陳菊任內創下次低和第三低的紀錄。甚至，前年去新加坡考察一趟，回來寫的報告，內容卻是「要用SIRI」、「要適時播放本院職權影片」、「不給人民電話陳情」等離譜的心得。
羅智強說，人民的血汗錢就這樣浪費在這些毫無實質意義的廢話上，令人痛心。因此，他將會刪光114年監察院的出國預算。與其讓監察院變成「出國院」，讓陳菊們出國爽，去看日本的黑熊，還不如把錢給動物園、農業部，去保育台灣的黑熊。
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