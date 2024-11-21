國土法展延？綠陷分裂 環團籲勿延

國土計畫法明年上路引發藍綠反彈，立法院內政委員會今排審「國土計畫法修正草案」，繼雲林縣大動作質疑中央漠視農業權，多名民進黨立委不滿國土法被妖魔化，籲行政院展延、溝通再上路，爭相搶奪議題主導權。環團今天也將赴立法院，訴求如期上路。預料場內場外都將激烈交鋒。

國土法預計明年四月卅日上路，至今仍有新北市、桃園市、台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台東縣等八縣市未提送國土功能分區圖。目前朝野立委共提出廿七個修法版本，聚焦上路時間應延長二到四年，展延上路幾成定局。

儘管內政部堅持如期上路，但綠營內部壓力上升，民進黨立委蔡易餘昨偕十三名農業縣立委向政院喊話，稱目前有多個縣市未如期交圖，大幅擠壓討論時間，加上地方鄉親疑慮未解，應將展延納入選項。

「國土法明年實施，絕對不可能、也不可行。」民進黨雲林立委劉建國暗諷，國土法已被相關地方政府妖魔化，但若一再抹黑、加上配套不到位，上路將遙遙無期。民進黨立委陳亭妃批評，國土法是在前總統馬英九時代三讀通過，如今卻有很多縣市用政治力抵制。

不過，民進黨內也陷入意見分歧，「地球公民基金會」強調國土法如期上路利大於弊，今天將率律師、學者，呼籲部分立委停止帶頭踐踏國土秩序、國土法不該因少數縣市延宕；民進黨立委林淑芬、伍麗華也加入聲援行列，力阻國土法在「朝野共識下」再度展延。

立法院上周三讀通過國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）第十六條修正案，代理主委翁柏宗將無法繼續代理主委職務，十二月起ＮＣＣ委員會只剩下三名委員，無法召開委員會；ＮＣＣ主秘黃文哲昨天表示，按照組織法，行政院會指定ＮＣＣ代理主委，而代理主委人選會從剩下的三位委員中挑出一位，作為機關代表人。