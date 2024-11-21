觀察站／藍欲設選罷法雙防火牆 恐白忙一場

國民黨為防堵「大罷免潮」，欲修法設下雙防火牆，昨天插隊排審選罷法修正草案。綠營為展現阻擋決心，清晨四時就撬開會議室喇叭鎖、攻下主席台；反倒是藍營戰術未明，人數寡不敵眾，只好先行撤退。最後內政委員會又落得虛耗一整天，一事無成。

國民黨團推動選罷法修正草案有雙防火牆，第一道牆為罷免連署比照總統副總統選舉罷免法規定，連署需檢附身分證影本，目前法案已經過一個月冷凍期並完成朝野協商，法案隨時可交付院會表決。第二道防火牆為「罷免同意票要超過被罷免人當選得票數」，遭綠營譏為「史上最難罷免門檻」。

本屆國會選罷法之爭已大戰數回合，最早起源為基隆市長謝國樑罷免案，儘管最後罷免案未過關、民進黨對推動「大罷免」也有降溫跡象，但民間罷免團體仍蠢蠢欲動，讓國民黨立委深感芒刺在背。

藍營內部湧現選罷法雙防火牆「掛勾派」與「脫勾派」。掛勾派認為選罷法為高度政治性法案，檢附身分證與調高門檻，應畢其功於一役，一口氣闖關；但脫勾派則認為，調高門檻急迫性並不高，檢附身分證已可大大降低罷免案。

國民黨籍內政召委徐欣瑩本周突然出招排案，但藍營整體戰術未明，昨天僅對內政委員會與不分區立委發出甲動，未如闖關財劃法一般發出一級甲級動員令，強渡關山意圖不強，反像是「試水溫」，先測試民進黨團阻擋力道，並刺探白營態度。

罷免法制的設計，本來在於讓民眾淘汰不適任民代、民選首長，但門檻過低，確實已成為「選輸就翻桌」的政治惡鬥工具，不過，防止罷免遭濫用方法很多，國民黨想「一步到位」，戰術上恐怕仍要三思，否則若連「盟友」民眾黨團也不挺，恐怕惹一身腥，又白忙一場。